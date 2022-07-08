“ولد كبيرًا” ..رابطة الأندية توجه رسالة إلى فيوتشر بعد التتويج بالكأس

بعث اتحاد الأندية برسالة خاصة إلى فريق فوتورو كلوب الأول لكرة القدم بعد فوزه بكأس الرابطة التي تقام لأول مرة.

فاز فيسير بكأس الأندية المحترفة، بعد فوزه على نظيره غزل المحلة، بعد فوزه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي واجهتهم على استاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، مساء الخميس، لصالح الفريق. المرة الأولى في تاريخ البطولة.

وسجل الأهداف المستقبلية كريم نيدفيد في الدقيقة 33، وسعد سمير في الدقيقة 40، وأحمد عطاغ في الدقيقة 60، ومحمد فاروق في الدقيقة 65، ومروان محسن في الدقيقة 79، فيما سجل غزل المحلة الهدف الوحيد. يحيى حامد في الدقيقة 90.

وكتبت جمعية النادي عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيس لوك” “ولد عجوزا وفي عامه الأول يكتب قصة جديدة”.

وأضاف “مبروك لنادي المستقبل فوزه بالنسخة الأولى من كأس الرابطة”.

كرم اتحاد الأندية المحترفة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والمستشار الرياضي التازكرتي، خلال المباراة النهائية لكأس رابطة الأندية بين فريق غزل المحلة وفريق المستقبل والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.