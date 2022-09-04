ولما بدا لي أنها لا تحبني عبد الرحمن محمد كلمات، عبد الرحمن محمد هو مغني سعودي من مواليد المدينة المنورة في السعودية، وهو مصور فيديو أيضا، اشتهر بغناء القصائد العربية باستخدام الموسيقى المغربية بدا بالموسيقى والفن العربي والغناء انتشر صوته بشكل كبير عبر أغانيه الجميلة التي يقدمه،

من هو المغني عبد الرحمن محمد

عبد الرحمن محمد المغني سعودي ولد في المدينة المنورة في السعودية ويحمل الجنسية السعودية وتقوم حياته الفنية على غناء الموسيقى العربية والغربية، استخدم الات العود والجيتار والباتري والكلارينات، بدا الغناء من عام 2004 في برنامج سوبر ستار وقد توقف لأسباب الدراسة، انطلق من برنامج سوبر ستار في 2004 وواصل الى المرحلة النهائية في هذا البرنامج، وانقطع لاستكمال دراسته في الأفلام الوثائقية حيث أنشأ أصدقائه قناه على اليوتيوب قام من خلالها بنشر غناؤه وفنه الذي يقدمه.

ولما بدا لي أنها لا تحبني عبد الرحمن محمد كلمات

وبالبحث عن كلمات أغنية ولما بدا لي أنها تحبيني، سنقدم لكم الكلمات للأغنية الشهيرة التي قام بتأليفها وعملها المغني الشهير عبد الرحمن محمد،وكلمات الاغنية كالتالي:



وأن هواها ليس عني بمُنجليولما بدا لي أنها لا تحبني

وأن هواها ليس عني بمُنجلي ولما بدا لي أنها لا تحبنيوأن هواها ليس عني بمُنجليولما بدا لي أنها لا تحبنيوأن هواها ليس عني بمُنجلي تمنيت أن تهوى سِوايا لعلها

تذوق صَبابات الهوى فتروق لي فما كان إلا عن قليلٍ فأشغفت

بحُب غزال أنيف الطرف أكحلي فعذبها حتى آذاب فؤادها

وذوقها طعم الهوى والتدللي فعذبها حتى آذاب فؤادها

وذوقها طعم الهوى والتدللي فعذبها حتى آذاب فؤادها

وذوقها طعم الهوى والتدللي فقلت هدا بهدا فأطرقت حياءً وقالت كُل ظالم مبتلي

مؤلفات عبد الرحمن محمد

ألف عبد الرحمن محمد العديد من الاغاني الجميلة التي وصلت الى شهرة كبيرة في فترة قصيرة ومنها:

أصابك عشق

بروحي فتاة

لما بدا لي

لما التقينا

حبيبي على الدنيا

يا من هواه

قولوا لها

لما تلاقينا

مغرم

حبيتك أنا

يامن اليه المشتكي

وأمر ما لقيت من ألم الهوى

شبيهك

حبك عذاب

صلوا على خير الانام

هذه الدنيا شراع

سلام

سكون

آه يا جاني

روح

البارحه بالحلم

همت

عمل المغني عبد الرحمن محمد العديد من الأغاني الجميلة التي حصلت على شهره كبيره ومنها أغنية لا تحبني ولما بدلي أنها لا تحبني، هذه الأغنية قد حصلت على شهرة كبيرة بدون فترة قصيرة عندما قام بتحميلها على قناته على اليوتيوب وعامل العديد من الأغاني الجميلة والأعمال التي اشتهر فيها مثل ( أصابك عشق وبروحي فتاة ولما بدا لي ولما التقينا وحبيبي على الدنيا ويا من هواه وقولوا لها ولما تلاقيها ) والعديد أيضا من الأغاني الأخرى الجميلة.