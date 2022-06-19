ولنا في الثانوية العامة أحبة.. أفضل أدعية للطلاب قبل الامتحانات

داخل كل منزل أو كل أسرة جملة تُقال في هذا الوقت من كل عام ، ونحن في المدرسة الثانوية أحباء ، عندما يبدأ ماراثون الامتحانات.

وقررنا في هذا التقرير أن ننشر لكم بعد الأدعية التي نصليها لأحبائنا في المدرسة الثانوية ، نسأل الله أن يتقبلنا ويرزقهم النجاح في امتحاناتهم.

ولدينا أحباء في المدرسة الثانوية

فيما يلي بعض الأدعية لأحبائنا في المدرسة الثانوية:

ولدينا احباء في الثانوية فيسر الله عليهم كلهم ​​صعب ويسهل امورهم ويتفق معهم لما فيه خير لهم.

اللهم إنا نعهد إليك بما قرأوه ، وما حفظوه ، وما تعلموه ، ونعيده إليه متى احتاجوا إليه.

بسم الله الفتاح اللهم لا يسير إلا ما تسهله وتسهل الحزن إن شئت .. أن تكون على كل شيء.

اللهم اسألكم التوفيق بين طلاب الثانوية ، وتكريمهم ، وتوفيقهم ، وشرح صدورهم ، وتيسير أمورهم ، يا أرحم الراحمين.

وفقهم الله في دراستهم لجني ثمار جهودهم على مدار العام.

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اللهم ألهمهم على الفهم والتركيز واستهزأت بالملائكة اللهم اعلم ايتها الخبيرة.

اللهم اتكل عليك ونفوضك أمرنا لك فلا ملجأ إلا أنت يا رب العالمين.

اللهم امنح طلاب الثانوية العامة التوفيق في كل أمر ، وأوفقهم في كل جهة ، وامنحهم القمم في درجات العلم ، واكتب لهم النجاح والنجاح ويسهل عليهم كل صعوبة.

الله يسهّل على طلاب المرحلة الثانوية كل شيء صعب ، ويجعل النجاح حليفهم ، ويكتب لهم في الأيام القادمة فرحة النجاح والتوفيق.

ولدينا أحباء في المدرسة الثانوية. اللهم ارحمك يا رب الجلالة و العزة ندعوك لتساعدهم و تسهل عليهم الامتحانات و لا تجعلها صعبة.

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