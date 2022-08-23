وليام وكيت يستعدان للانتقال إلَّى منزل ريفِيْ بجانب قلعة ويندسور

يخطط دوق ودوقة كامبريدج، ويليام وكيت ميدلتون، للانتقال مع أطفالهم من قصر كنسينغتون إلَّى منزل ريفِيْ بسيط فِيْ منطقة ويندسور التابعة للملكة إليزابيث.

يعد اختيارهم لـ Adelaide Cottage، الذي يقع على بعد عشر دقائق سيرًا على الأقدام من قلعة وندسور، رسالة مفادها أنهم راضون عَنّْ العيش فِيْ منزل ريفِيْ متواضع وفقًا للمعايير الملكية، وتأكيدًا على قوة وأهمية العلاقة بين ويليام ورفاقه. جدة. الملكة إليزابيث، لأن الملكة تعتمد أكثر على الأمير تشارلز وويليام، لأنها تستشيرهم فِيْ الأمور المتعلقة بالمملكة والأسرة.

يتطلع ويليام وكيت إلَّى الخصوصية والأجواء الريفِيْة لأنفسهما ولأطفالهما الثلاثة، جورج (9 سنوات)، شارلوت (7 سنوات) ولويس، أربعة أعوام، فِيْ محاولة لخلق تنشئة طبيعية قدر الإمكان لأطفالهما الثلاثة.

كانت إحدى أولى المشاكل التي واجهُوها هِيْ نقل مربية أطفالهم الإسبانية، ماريا تيريزا توريون بورالو ؛ أفِيْد أن الأمير ويليام سيضطر إلَّى التخلي عَنّْها ؛ بسبب صغر حجم منزلك الجديد.

وقال مصدر ملكي إن الخطوة ستسمح لوليام وكيت بأن يكونا “أبوين نشطين فِيْ مدرسة مزدحمة”. وأضاف المصدر “يريدون أن يكونوا أسرة عادية قدر الإمكان”.

يتمتع Adelaide Cottage المكون من أربع غرف نوم بتاريخ طويل من الاستخدام، حيث تم بناؤه عام 1831 كَمْنزل لزوجة ويليام الرابع، الملكة أديلايد، ومن خلال الموقع الرسمي جاء اسمه.

كان يسكنها أيضًا قبطان المجموعة بيتر تاونسند، طيار معركة بريطانيا الذي أصبح فارسًا للملك جورج السادس وأصبح مقربًا لابنة الملك الصغرى، الأميرة مارجريت.

عاش تاونسند فِيْ منزل ريفِيْ فِيْ أديلايد مع زوجته الأولى من عام 1944 إلَّى عام 1952.

لن يكون هناك تجديدات كبيرة فِيْ المنزل، وقد تم فصل الخدم، ويبدو أنه قد تم استيفاء الاعتبارات الأمنية الملحة.

سيحتفظ دوق ودوقة كامبريدج بمنزلهما فِيْ نورفولك وشقتهما فِيْ قصر كينسينغتون، وكلاهما كبير.

سيتقدم الأولاد للدراسة فِيْ مدرسة Lambroke القريبة، وهِيْ مدرسة تعليمية مختلطة خاصة بالقرب من أسكوت، بيركشاير.

تحتوي المدرسة على مسبح بطول 25 مترًا وملعب جولف من تسعة حفر وحديقة نباتية بها نحل ودجاج وخنازير، فضلاً عَنّْ غابة يمكن أن تتحلل بالطين.

إرسال أطفالها الثلاثة للدراسة هناك سيكلف أكثر من 50 ألف جنيه إسترليني فِيْ السنة، أو ما يقرب من 60 ألف دولار.