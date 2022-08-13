وليد توفِيْق نادم على الغناء لشخصيات سياسية.. وجورج وسوف صديق وفِيْ

قال الفنان اللبناني وليد توفِيْق، إنه مر بالعديد من الصعوبات فِيْ حياته، سواء على المستوى الفني أو تحقيق الشهرة أو على الصعيد الأسري، مشيرًا إلَّى أن تحقيق الشهرة كان صعبًا للغاية فِيْ وقت لم يكن للإعلام قوة. ما نراه اليوم

وبعث توفِيْق برسالة إلَّى الشباب العربي تفِيْد بضرورة الاهتمام بالتعليم حتى فِيْ ظل وجود موهبة فنية، فالحصول على الشهادة الجامعية سيكون بالتأكيد أقوى.

تذكر توفِيْق بعض التفاصيل عَنّْ مدرسته فِيْ طفولته، وطرد من المدرسة حوالي 14 مرة، بسبب حبه للفن وإهماله لدراساته، والموهبة الفنية فِيْ عائلته شائعة، والدته وأخته لديهم. صوت جميل و حلو ايضا.

وشدد توفِيْق على أهمية فصل الفن عَنّْ السياسة، منتقدًا تدخل بعض الفنانين اللبنانيين فِيْ السياسة، قائلاً “لا يمكن للفنان أن يغني من أجل الحب والعشاق، بينما يشتم الطرف الآخر الذي يختلف معه، فهناك نوع من التناقض.

وأثناء استضافته لبرنامج “اعرض الحكاية” على قناة “لانا” السورية، قدم الفنان اللبناني نصيحة لمواطنته المطربة إليسا، حيث قال لها “كل الناس يحبكون ما دمت غيرك”. حفلة. “

أعرب وليد توفِيْق عَنّْ أسفه الشديد لغنائه لشخصيات سياسية بشكل مباشر، رغم اعتزازه بتجاربه الغنائية التي تنتمي إلَّى دول عربية، لكن موضوع الغناء للسياسي شيء مختلف، كَمْا سلط الضوء على العلاقة الطيبة التي يجمعها. مع عدد من الرؤساء العرب، وأشاروا إلَّى فضل سوريا عليه، واعتبروها مكان انطلاقه وشهرته.

استنكر توفِيْق ما حدث للفنانين أسامة الرحباني وهبة التواجي، بعد إلغاء حفلهما فِيْ الأوبرا السورية، مؤكدًا أنه لو كان مكانهما لما اعتذر عَنّْ إحياء الحفل.

وكشف عَنّْ بعض أعماله الغنائية الجديدة التي ستطرح قريباً ومنها أغنية “مجرد سؤال”، إلَّى جانب إعداد فكرة إنتاج فِيْلم وثائقي عَنّْ رحلة توفِيْق من إنتاج منصة “شاهد”. بالإضافة إلَّى أغنية جديدة من ألحانه ستضم صوت الفنان المصري هاني شاكر.

شدد توفِيْق على فكرة عدم تسويقه ككاتب أغاني، رغم أن 80 فِيْ المائة من أغانيه هِيْ أيضا من ألحانه، لكنه اعتبر نفسه مطربا أولا وقبل كل شيء، كَمْا أنه يوزع أغانيه مجانا، بينما يتعامل مع مختلف الأغاني. الفنانين. ومنهم نجوى كرم وهاني شاكر وجورج ويل.

وقال إن الفنان السوري جورج وسوف نموذج لصديق مخلص يعبر عَنّْ حبه العميق له لأنه صادق ويحافظ على ميثاق الأصدقاء.

وفِيْ سياق آخر أكد على تنشئة أبنائه وتربيتهم على القيم والأخلاق والمبادئ دون أي تمييز بين الرجل والمرأة، واصفا حبه لزوجته ملكة الجمال السابقة جورجينا رزق بالمرتبة الأولى والأخيرة. الحب بالرغم من المرور بعدة علاقات عاطفِيْة قبل مقابلتها.