وليد توفِيْق يهنئ ابنته بعيد ميلادها.. والجمهُور يشبهها بجورجينا رزق

إليكَمْ الفنان اللبناني وليد توفِيْق ابنته نورهان، بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، مؤكدة أنها “أجمل حب فِيْ حياتها”.

نشر توفِيْق صورة لنفسه مع ابنته نورهان وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة والكون جورجينا رزق، وأرفقها برسالة نصها كل عام وأنت نور عيني وروحي. قلب. .. أحبك يا أبي وإن شاء الله ياتي الموت “.

وحظيت الصورة التي نشرتها الفنانة اللبنانية بإعجاب عدد كبير من المتابعين، متمنين التوفِيْق والنجاح لنورهان وعلى رأسها النجمة العراقية شذى حسون والصحفِيْة اللبنانية منى أبو حمزة، وأبدت الفنانة المصرية منى عبد العزيز إعجابها بالجمال. من ابنة وليد توفِيْق، وكتبت تعليقاً على الصورة يا إلهِيْ “.

نالت نورهان وليد توفِيْق إعجاب الجماهِيْر، حيث رأى عدد كبير منهم أنها تشبه والدتها جورجينا رزق، ويمكنها دخول مسابقة ملكة جمال لبنان.

على الصعيد الفني، يواصل الفنان وليد توفِيْق التحضير لألبوم صغير جديد يفترض طرحه خلال الفترة المقبلة، وستكون أولى أغاني الألبوم بعَنّْوان “مجرد سؤال” وهُو من تأليف نزار. فرنسيس وألحان وليد توفِيْق.

أراد النجم اللبناني حقاً تصوير أحدث أغانيه “يا عسل” على شكل فِيْديو كليب، مع المخرج والفنان اللبناني جاد شويري، إنتاج شركة “روتانا”.

وقال النجم وليد توفِيْق فِيْ بيان صحفِيْ “أصررت على تصويرها بشكل مبتكر، رغم طرح الأغنية بالصوت، وقد حققت نجاحًا كبيرًا”.

أكد وليد توفِيْق أنه يتطلع إلَّى تكرار التعاون مع المخرج جاد شويري على هذه الأغنية بعد النجاح الكبير الذي حققته مع أغنية “دكتور فِيْ الحب” فِيْ فبراير من هذا العام “أحبه كثيرًا بسبب جاد، و إن شاء الله نستمر معا “.

وأشار وليد توفِيْق إلَّى أن تصوير الأغنية قد اكتمل بالكامل، وهِيْ الآن فِيْ مراحل الاختلاط النهائية، وسيتم طرحها مرة أخرى فِيْ مقطع فِيْديو خلال الأسابيع المقبلة.