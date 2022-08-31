وليد معاذ رئيسا للأهلي.. و3 قرارات تاريخية بعد تكليفه رسميا

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، مؤخرا، قبول “استقالة” ماجد النفِيْعي من رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقدم النفِيْعي، ظهر اليوم الأربعاء، استقالته رسمياً من رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي. بعد الغضب الشعبي الكبير عليه.

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غضب جماهِيْر الاهلي. يأتي ذلك بعد الهبوط التاريخي لفريق كرة القدم الأول، إلَّى الدوري الأصفر 2022-2023، وفشله فِيْ الفوز فِيْ أول يومين.

* بيان رسمي من وزارة الرياضة

وكشفت الوزارة، فِيْ بيان رسمي، أنه تم تعيين وليد معاذ رئيسا جديدا للنادي الأهلي، مؤقتا، خلفا للنفِيْعي.

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وأشار الريادة إلَّى أن معاذ ومجلس إدارته سيتولون إدارة قلعة الراقي لحين انعقاد الجمعية العمومية للنادي وانتخاب رئيس جديد.

يضم مجلس إدارة وليد معاذ. تيسير الجاسم، خالد السريحي، محمد القنب، سعود رحيمي، طارق خليفة.

قرارات عاجلة لمجلس إدارة الأهلي الجديد

وفِيْ هذا السياق أكد الإعلامي الرياضي وليد سعيد أن إقالة الأوروغوياني روبرت سيبولدي من التوجيه الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي سيكون القرار الأول لمجلس معاذ.

وأشار سعيد، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى تشكيل لجنة فنية لإبرام سلسلة من الاتفاقيات المهمة، قبل 9 أيام من إغلاق نافذة الانتقالات الصيفِيْة، لأندية الدوري الأصفر.

من جهته أعلن الإعلامي الرياضي سعد السبيعي عَنّْ اقتراب المدرب التونسي الحبيب بن رمضان. من تولى تشكيل النادي الأهلي