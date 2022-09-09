وليد معاذ فِيْ أسبوع.. 5 صفقات و3 راحلين عَنّْ الأهلي

نجح مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد برئاسة وليد معاذ، فِيْ تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بسلسلة من العمليات المدوية، قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفِيْة للأندية بالدرجة الأولى. الدوري.

وأعلنت وزارة الرياضة مطلع سبتمبر الجاري قبول استقالة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفِيْعي، وتعيين مجلس إدارة جديد برئاسة وليد معاذ رئيسا. النادي. لحين عقد اجتماع عمومي غير عادي لانتخاب إدارة جديدة.

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ونشر الصحفِيْ الرياضي وليد سعيد رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير “تويتر” نصها كالتالي

“قيادة النادي الأهلي برئاسة الأستاذ وليد معاذ ونائبه الكابتن تيسير الجاسم …

التوقيع بسطوس، هشام فايق، رياض بودبوز، نايف كريري، ثامر العلي.

الملخصات ريبيرو، ليتشا، فِيْليب. نسأل الله التوفِيْق لنادينا فِيْ الأيام المقبلة “.

يحتل الأهلي المركز الحادي عشر فِيْ تصنيف الدوري الأصفر من الدرجة الأولى، موسم 2022-2023، بعد 3 مباريات، برصيد 4 نقاط.

وتمكن الأهلي، فِيْ المباراة الأولى للفريق بعد تولي وليد معاذ رئاسة النادي، من تحقيق فوزه الأول فِيْ مسابقة الدوري الأصفر للصف الأول، بعد فوزه على الخلود بهدف مجاني، فِيْ مباراة الثالثة. جولة المنافسة.

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