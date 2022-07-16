ولي عهد الكويت أوضاع المنطقة تتطلب المزيد من التنسيق والتشاور

أعرب ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن أمله في أن تكون قمة جدة بداية لانطلاقة جديدة في معالجة الأزمات في المنطقة، داعيا إيران إلى التعاون مع وكالة الطاقة الذرية لجعل منطقة آمنة. .

وأضاف سمو ولي العهد في كلمة ألقاها أمام قمة جدة للأمن والتنمية “نحن ملتزمون بوحدة المصير مع الأردن ومصر والعراق”، مشيرًا إلى أن العلاقات الخليجية الأمريكية شهدت إنجازات كبيرة.

وأشار إلى أن قمة جدة للأمن والتنمية تنبثق من واقع أن المنطقة تواجه تحديات كبيرة تتطلب المزيد من التنسيق والتشاور والتعاون من الجميع.

تقوية العلاقات مع أمريكا

ولفت إلى أنه تتم متابعة المستويات المتزايدة للتعاون بين الولايات المتحدة والخليج، مشيرا إلى أن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وشدد على ضرورة الحد من الخطر الذي يهدد أمن الطرق البحرية، مسلطا الضوء على دعم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن لإيجاد حل سياسي، فضلا عن دعم مبدأ احترام سيادة واستقلال الدول على أراضيها. . .