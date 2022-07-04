وولفرهامبتون يقطع الطريق على اتحاد جدة ويجدد عقد نجمه

اتحاد جدة

سد نادي ولفرهامبتون الطريق أمام اتحاد جدة الذي أبدى رغبته في التعاقد مع البرتغالي جواو موتينيو لاعب الفريق الأول للنادي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي رسمياً تجديد عقد جواو موتينيو اللاعب الأول في فريق كرة القدم بالنادي.

وكان نونو سانتو، مدرب الفريق الأول لنادي جدة الجديد، قد طلب من جواو موتينيو التعاقد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كان نونو سانتو قد درب جواو موتينيو، عندما كان المدير الفني لفريق ولفرهامبتون لكرة القدم، خلال المرحلة الأخيرة.

تستعد إدارة نادي اتحاد جدة للإعلان عن عقد نونو سانتو لتدريب فريق كرة القدم الأول للنادي، ليحل محل كوزمين كونترا.