بدأت الأسْهُمْ الأمريكية تعاملاتها يوم الثلاثاء على تراجع متأثرة بنتائج وول مارت التي خفضت توقعاتها لنمو الأرباح بسبب التضخم.

وخسرت أسهم شركة التجزئة الأمريكية العملاقة وول مارت، فِيْ بداية التعاملات فِيْ وول ستريت، نحو 8٪.

افتتحت المؤشرات الرئيسية فِيْ وول ستريت اليوم منخفضة، بعد أن أثارت أرباح دون التوقعات لمحلات وول مارت مخاوف فِيْ قطاع التجزئة من أن المستهلكين يخفضون الإنفاق فِيْ مواجهة التضخم، الذي وصل إلَّى أعلى مستوياته منذ عقود، وفقًا لرويترز.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 40 نقطة أو 0.13٪ إلَّى 31950.04 نقطة عَنّْد الفتح.

وافتتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول منخفضا أيضا 13.62 نقطة أو 0.34٪ إلَّى 3953.22 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 81.13 نقطة أو 0.69 فِيْ المئة إلَّى 11701.53 نقطة.

فِيْ سبتمبر 2022، أعلنت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية العملاقة وول مارت عَنّْ توقيع اتفاقية شراكة رئيسية مع مؤسسة العملة المشفرة Litecoin.

تسمح الشراكة لملايين المتسوقين حول العالم بالدفع مقابل مشترياتهم فِيْ متاجر وول مارت بالعملات المشفرة.

وفقًا لـ Wal-Mart، ستقدم جميع فروع متاجرها الإلكترونية “eCommerce” خيار “خيار الدفع باستخدام Litecoin” (خيار الدفع بالعملة الرقمية Litecoin) بدءًا من الأول من أكتوبر المقبل.

من خلال إضافة Litecoin إلَّى خيارات الدفع على موقع التجارة الإلكترونية لـ Walmart، سيجد المتسوقون أنه من السهل جدًا التعامل مع خدمات التجارة الإلكترونية والدفع مقابل المشتريات دون أي رسوم إضافِيْة بغض النظر عَنّْ مكان وجود العميل فِيْ العالم.

من الجدير بالذكر أن وول مارت كانت من أوائل الشركات التي تبنت تقنية blockchain المستخدمة فِيْ العملات المشفرة منذ أوائل عام 2016، من خلال تجربة استخدام ما يُعرف باسم “دفتر الأستاذ الرقمي” لتسهِيْل إدارة سلسلة التوريد العملاقة.

من خلال الشراكة، سمحت Walmart لعملائها باستخدام العملة الرقمية Litecoin والاستفادة من مزايا العملة الرقمية المشفرة بشكل عام.

يُشار إلَّى أن العملة الرقمية Litecoin مُصممة لتُستخدم لدفع ثمن المشتريات منخفضة القيمة، على عكس Bitcoin التي تقدر قيمتها بحوالي 40 ألف دولار، مما يجعل استخدامها لدفع ثمن المشتريات منخفضة القيمة مسألة صعبة نسبيًا.