وول ستريت تدفع ثمن زيارة بيلوسي إلَّى تايوان.. هبوط الأسْهُمْ

أغلقت وول ستريت تعاملات يوم الثلاثاء على انخفاض، مع تصاعد التوترات بين أمريكا والصين بعد وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلَّى تايوان.

وقالت بيلوسي إن رحلتها أظهرت تضامن الولايات المتحدة مع الجزيرة التي تطالب بها الصين، لكن بكين أدانت الزيارة، وهِيْ الأولى من نوعها منذ 25 عامًا، قائلة إنها تمثل تهديدًا للسلام والاستقرار.

وتراجعت أسهم مايكروسوفت وفِيْزا 1.1 فِيْ المئة و 2.4 فِيْ المئة على التوالي مما أثر على مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وتراجعت جميع القطاعات الإحدى عشر المشمولة بالمؤشر، بقيادة قطاع العقارات الذي تراجع 1.3 فِيْ المائة، بينما تراجع القطاع المالي 1.1 فِيْ المائة.

كان أداء شركات الرقائق ذات الانكشاف الشديد للصين مختلطًا. ارتفعت أسهم Advanced Micro Devices بنسبة 2.6 فِيْ المائة قبل الإعلان عَنّْ نتائجها الفصلية بعد إغلاق السوق.

وتراجعت أسهم شركة كاتربيلر الصناعية العملاقة 5.8 بالمئة بعد تحذير من تراجع أكبر فِيْ الطلب على معداتها من قطاع العقارات فِيْ الصين الذي يمر بأزمة.

أنهى ستاندرد آند بورز 500 جلسة التداول منخفضًا 0.66 فِيْ المائة إلَّى 4091.32 نقطة، فِيْ حين انخفض مؤشر ناسداك المركب 0.16 فِيْ المائة ليغلق عَنّْد 12348.76 نقطة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 1.23 فِيْ المئة عَنّْد 32396.30 نقطة.

كان حجم التداول فِيْ سوق الأسْهُمْ الأمريكية قوياً نسبياً، حيث تم تداول 11.2 مليار سهم، مقارنة بمتوسط ​​10.8 مليار سهم خلال الجلسات العشرين السابقة.

نددت الصين مرارا بزيارات المشرعين والمسؤولين الأمريكيين إلَّى تايوان، لكن هذه المرة تخلت بكين عَنّْ إدانتها واختارت التهديد.

وقالت وكالة أسوشيتيد برس “منذ عقود، استنكرت الصين زيارات المسؤولين الأمريكيين لجزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءًا منها، لكنها هذه المرة هددت وبدأت بإجراءات عسكرية، بما فِيْ ذلك التدريبات العسكرية فِيْ 6 مناطق حول تايوان، فِيْ حصار خانق على تايبيه. “.

وصل رئيس مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، إلَّى تايبيه، عاصمة تايوان، وسط تهديد من بكين بالرد، لكنها ليست المرة الأولى التي يزور فِيْها رئيس مجلس النواب الأمريكي الجزيرة، كَمْا سبق الجمهُوري نيوت جينجريتش. هناك عام 1997 خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.