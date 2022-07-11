وول ستريت تهتز فِيْ موسم جني الأرباح.. خسائر جماعية عَنّْد الإغلاق

تراجعت الأسْهُمْ الأمريكية يوم الاثنين، حيث دفع الافتقار إلَّى التحفِيْز التجار إلَّى الانتظار بينما ينتظرون البيانات الاقتصادية المهمة وبدء موسم أرباح الشركات للربع الثاني.

دفعت شركات النمو الرئيسية التي تقود السوق مؤشرات الأسْهُمْ الأمريكية الرئيسية الثلاثة إلَّى المنطقة السلبية حيث تضاءلت شهِيْة المستثمرين للأصول ذات المخاطر العالية.

من المتوقع أن تصدر نتائج البنوك الكبرى، بما فِيْ ذلك JPMorgan Chase و Wells Fargo & Co.، موسم أرباح الشركات للربع الثاني فِيْ وقت لاحق من هذا الأسبوع.

يتوقع المحللون انخفاضًا حادًا فِيْ الأرباح على أساس سنوي حيث تزيد الشركات مخصصاتها لخسائر القروض، الأمر الذي يغذي المخاوف من حدوث ركود محتمل.

فِيْ وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستقدم قائمة البيانات الاقتصادية، بما فِيْ ذلك أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة وإنتاج المصانع، لمحة عَنّْ المدى الذي بلغ فِيْه التضخم ذروته وركود الاقتصاد مع اقتراب مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي من اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، والذي من المتوقع أن يتخذ قرارًا بشأن زيادة قدرها 75 نقطة. أساس فِيْ أسعار الفائدة للمرة الثانية.

تتوقع السوق الآن أن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة الفِيْدرالية بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ أحدث محاولة لكبح التضخم، وهُو تكتيك يخشى البعض أنه قد يدفع الاقتصاد المتباطئ بالفعل إلَّى الركود.

وبحسب البيانات الأولية، أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي جلسة التداول فِيْ بورصة وول ستريت، منخفضًا 44.59 نقطة أو 1.14٪ إلَّى 3854.79 نقطة، فِيْما انخفض مؤشر ناسداك المركب 260.82 نقطة أو 2.24٪ ليغلق. عَنّْد 11374.48 نقطة.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 162.85 نقطة أو 0.55 بالمئة إلَّى 31165.57 نقطة.