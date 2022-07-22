وول ستريت.. سهم سناب شات يفقد 35% مطلع التداولات وتويتر يهبط 1.8%

بدأت تداولات وول ستريت اليوم الجمعة بنتائج متباينة، وتراجع مؤشر ناسداك بضغط من سهم سناب شب الذي فقد 35٪ فِيْ التعاملات المبكرة بعد نتائج مخيبة للآمال، وتراجع تويتر 1.8٪.

افتتح مؤشرا S&P 500 و Nasdaq على انخفاض اليوم بعد أن قادت وسائل التواصل الاجتماعي وشركات تكنولوجيا الإعلان التراجع بعد الإيرادات الفصلية المتواضعة من Twitter و Snap، فِيْ حين عززت النظرة المتفائلة من American Express مؤشر Dow ​​Jones.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 131.02 نقطة أو 0.41٪ إلَّى 32167.92 نقطة عَنّْد الفتح.

وبدأ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول منخفضا 0.52 نقطة أو 0.01٪ عَنّْد 3998.43 نقطة، فِيْما افتتح مؤشر ناسداك المركب منخفضا 34.24 نقطة أو 0.28٪ إلَّى 12025.37 نقطة.