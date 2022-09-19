“ويتيكس”.. منصة رائجة لحلول الشركات البولندية المستدامة

ستشارك بولندا فِيْ معرض ويتيكس الرابع والعشرين ومعرض دبي للطاقة الشمسية، الذي سيعقد فِيْ الفترة من 27 إلَّى 29 سبتمبر فِيْ مركز دبي التجاري العالمي.

ستعرض وزارة المناخ والبيئة وغرفة التجارة البولندية و MK Business Link، بالتعاون مع العديد من الشركات المبتكرة، حلولهم المستدامة الفريدة خلال المعرض داخل الجناح البولندي.

قال وزير المناخ والبيئة البولندي “إن التقنيات التي تعرضها الشركات البولندية فِيْ هذا الحدث مبتكرة، والأهم من ذلك أنها جاهزة للتطبيق، وتم اختبارها واستخدامها بنجاح فِيْ مشاريع متعددة”.

وأشار إلَّى أن المعرض يشكل فرصة مهمة للشركات البولندية، ويتيح لها استكشاف واختبار السوق فِيْ الإمارات عَنّْ كثب، وهُو دافع لكثير من الشركات لاتخاذ قرار المشاركة فِيْ معرض “ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية” 2022. خلال فِيْ المعرض، سيقدم العارضون البولنديون مجموعة من الحلول المناسبة للتحديات الحالية، والتي سبق أن حظيت باهتمام واسع من الشركات الأوروبية والدولية.

قال موجورتشاتا بانيك كاسيسكا، الرئيس التنفِيْذي لشركة MK Business Link “بصفتنا الممثل الرسمي للشركات البولندية المشاركة فِيْ WETEX و Dubai Solar، فإننا نروج للمعرض فِيْ بولندا. هدفنا الرئيسي هُو توسيع معرفة الشركات البولندية مع WETEX و Dubai Energy. “نحن ندعم مساعي شركائنا فِيْ الإمارات العربية المتحدة لإيجاد أفضل الحلول لبناء علاقات تجارية مستقبلية مع الشركات البولندية.”

فِيْ نسخة 2022 من المعرض، تعاون MK Business Link مع ممثلين عَنّْ وزارة المناخ والبيئة البولندية و 12 فائزًا فِيْ برنامج “Green Evo – Green Technology Accelerators”. “موثوق فِيْ الحلول الذكية الصديقة للبيئة” الذي منح الشركات البولندية فرصة ممتازة لتقديم تقنياتها الخضراء المبتكرة.

يستقطب معرض المياه والطاقة والتكنولوجيا والبيئة “ويتيكس” ودبي للطاقة الشمسية سنويًا مجموعة من كبرى الشركات المتخصصة فِيْ مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والمصادر المستدامة.

يشهد المعرض سنويًا مشاركة واسعة من كبرى الشركات فِيْ المنطقة والعالم، للترويج لمنتجاتها وخدماتها وتقنياتها المبتكرة فِيْ قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة والمباني الخضراء والشبكات الذكية، السيارات الكهربائية والقطاعات الحيوية الأخرى.

المعرض هُو الأكبر من نوعه فِيْ المنطقة ومن أبرز المعارض الدولية المتخصصة. إنها تلعب دورًا أساسيًا فِيْ تحويل دبي إلَّى مركز امتياز فِيْ التقنيات الجديدة اللازمة والضرورية لتحقيق انبعاثات كربونية صفرية والوصول إلَّى 100٪ من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.