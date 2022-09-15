ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية.. منصة لكبرى الشركات الكورية بأنظمة المياه

يستقطب معرض المياه والطاقة والتكنولوجيا والبيئة “ويتيكس” ودبي للطاقة الشمسية سنويًا مجموعة من كبرى الشركات المتخصصة.

فِيْ مجال المياه والطاقة النظيفة والمتجددة من جمهُورية كوريا الجنوبية، والتي تجد فِيْ المعرض منصة مثالية للتعريف بالتجربة الكورية الرائدة عالمياً فِيْ هذا المجال، وفرصة مهمة لإقامة شراكات جديدة فِيْ الأسواق الواعدة فِيْ المنطقة والإمارات العربية المتحدة.

تنظم هِيْئة كهرباء ومياه دبي المعرض الرابع والعشرين للمياه والطاقة والتكنولوجيا والبيئة “ويتيكس” ومعرض دبي للطاقة الشمسية فِيْ الفترة من 27 إلَّى 29 سبتمبر فِيْ مركز دبي التجاري العالمي.

يشهد المعرض سنويًا مشاركة واسعة من كبرى الشركات فِيْ المنطقة والعالم، للترويج لمنتجاتها وخدماتها وتقنياتها المبتكرة فِيْ قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة والمباني الخضراء والشبكات الذكية، السيارات الكهربائية والقطاعات الحيوية الأخرى.

أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لهِيْئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس WETEX ومعرض دبي للطاقة الشمسية، على أهمية المعرض فِيْ تعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهُورية كوريا الجنوبية لتحقيق الانتقال إلَّى الاقتصاد الأخضر، ودعم الحلول المبتكرة التي تساهم فِيْ الحد من تداعيات تغير المناخ. تماشياً مع أهداف الدولة وإمارة دبي أن تكون إمارة دبي مركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء.

وقال إن الشراكات بين الطرفِيْن تتمحور حول عدد من مجالات الطاقة النظيفة، وأهمها الهِيْدروجين منخفض الكربون الذي يدعم جهُود الإمارات فِيْ إنتاج الهِيْدروجين التنافسي والاستحواذ على 25٪ من سوق الهِيْدروجين منخفض الكربون. والتي من المتوقع أن تصل إلَّى أكثر من 400 مليار دولار.

وأضاف “يواكب ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية الاتجاهات العالمية والاهتمام المتزايد بالاستثمار فِيْ مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من أجل إنتاج الطاقة ودفع عجلة التنمية فِيْ العديد من القطاعات الحيوية”.

وأوضح أن المعرض، باعتباره الأكبر من نوعه فِيْ المنطقة وأحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة، يلعب دورًا أساسيًا فِيْ تحويل دبي إلَّى مركز للتميز فِيْ التقنيات الجديدة الضرورية والضرورية لتحقيق انبعاثات كربونية صفرية. الوصول إلَّى 100 فِيْ المائة من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مع الإشارة إلَّى أن الإمارة قطعَنّْا أشواطا كبيرة نحو تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي لحياد الكربون 2050، ولدينا فِيْ دبي عدد من المشاريع الرائدة عالميًا فِيْ مجال طاقة نظيفة ومتجددة.

وقال سيولجي كيم، مدير تحالف شركات المياه الكورية “حققت الشركات الكورية نتائج ممتازة خلال مشاركتها فِيْ WETEX و Dubai Solar 2022، ونتطلع إلَّى تحقيق المزيد من النجاح هذا العام أيضًا، والحصول على مجموعة متنوعة من العروض”.