“ويتيكس” و”دبي للطاقة الشمسية”.. نافذة خليجية لدعم الاستثمار الأخضر

تنظم هِيْئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) المعرض الرابع والعشرين للمياه والطاقة والتكنولوجيا والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2022.

ينظم المعرض بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، وبرعاية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة فِيْ دبي، من من 27 إلَّى 29 سبتمبر 2022 فِيْ مركز دبي التجاري العالمي.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض إقبالاً متزايداً من الشركات العارضة والجهات الراعية والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يرغبون فِيْ الاطلاع على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة وفرص الاستثمار المتعلقة بالطاقة النظيفة والمتجددة والمياه والاقتصاد الأخضر والمدن الذكية و الاستدامة لمواكبة الطلب المتزايد على مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة فِيْ المنطقة.

تقليل الاعتماد على النفط

يأتي ذلك تماشيا مع الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة فِيْ دول مجلس التعاون الخليجي والتي تركز على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز وتقليل استهلاك الطاقة والمياه وتقليل الانبعاثات من أجل تحقيق الحيادية الكربونية و 17 التنمية المستدامة. الأهداف التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030. ويهدف المجتمع الدولي إلَّى الحد من تداعيات تغير المناخ.

تحظى مشاريع واستثمارات الطاقة الخضراء بشعبية كبيرة فِيْ منطقة الخليج العربي بسبب العديد من الحوافز والعوامل المشجعة، بما فِيْ ذلك الأسعار التنافسية لتقنيات الطاقة المتجددة، والثقة الكبيرة للمستثمرين، والفوائد الاستراتيجية لدخول أسواق واعدة وزيادة الاستثمار فِيْ سلسلة القيمة، والتي تشمل مطوري المشاريع والمصنعين ومبادرات البحث والتطوير والابتكار ووفرة مصادر الطاقة المتجددة. / الطاقة الشمسية وطاقة الرياح / جنبًا إلَّى جنب مع الأطر التنظيمية والتشريعية المحفزة.

بالنظر إلَّى أن معرض WETEX و Dubai Solar هُو أكبر معرض من نوعه فِيْ المنطقة وأحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة فِيْ مجالات المياه والكهرباء والطاقة والبيئة والنفط والغاز والطاقة المتجددة والاستدامة البيئية، فقد حقق المعرض أن تصبح منصة مهمة للحلول الخضراء ومنتدى مرتقبًا للغاية للمؤسسات والشركات من المنطقة والعالم للترويج لأعمالها ومنتجاتها. استعراض لأحدث التقنيات ونقطة التقاء للخبراء والمتخصصين والمهتمين بتبادل أفضل الممارسات والخبرات. ويسهم المعرض فِيْ تعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص على المستويين المحلي والعالمي.

ويتيكس 2022

شهد معرض “ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية” 2022 إقبالاً كبيراً من الرعاة والشركات السعودية المتخصصة فِيْ الاستثمارات الخضراء والاستثمارات فِيْ الطاقة النظيفة والمتجددة. شاركت وزارة الاستثمار فِيْ المملكة العربية السعودية ومشروع “نيوم” العملاق، بالإضافة إلَّى مجموعة من كبرى الشركات السعودية المتخصصة فِيْ مجالات الطاقة والمياه والبيئة، فِيْ المعرض ضمن جناح المملكة العربية السعودية. شبه الجزيرة العربية ؛ وشارك فِيْ المعرض العديد من الشركات والجهات الراعية من مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان، بالإضافة إلَّى دولة الإمارات الدولة المضيفة.

وشاركت أكثر من 1200 شركة من 55 دولة فِيْ جلسة المعرض، التي أقيمت فِيْ مركز دبي للمعارض فِيْ إكسبو 2022 دبي، واستقطبت 45506 زائرًا من جميع أنحاء العالم.

زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

وفِيْ هذا السياق، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لهِيْئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس WETEX ومعرض دبي للطاقة الشمسية إن المعرض يعكس حرص واهتمام إمارة دبي بدعم إقليمي وعالمي. جهُود لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة تماشيا مع رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان. رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، فِيْ تعزيز التنمية المستدامة فِيْ دولة الإمارات، وترسيخ مكانة دبي كَمْركز عالمي للاقتصاد الأخضر فِيْ إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفِيْر 100٪ من الطاقة الإنتاجية من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأشار إلَّى أن دبي لديها مشاريع عالمية رائدة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية فِيْ مكان واحد بنظام منتج مستقل فِيْ العالم، وإنتاجه. ستصل الطاقة الإنتاجية إلَّى 5000 ميغاوات بحلول عام 2030 باستثمارات تصل إلَّى 50 مليار درهم. عَنّْد اكتماله، سيساهم المجمع فِيْ تقليل أكثر من 6.5 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا.

وأضاف “كَمْا أطلقنا مبادرات ومشاريع رائدة شملت جميع تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة فِيْ دبي، مثل تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهِيْدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، ومشروع محطة كهرومائية فِيْ منطقة حتا، ودراسة. مشروع توليد الكهرباء من خلال الاستفادة من طاقة الرياح فِيْ حتا “.

وأوضح أن دبي “حققت من خلال نظام IPP نتائج عالمية ووضعت معيارًا عالميًا جديدًا من خلال تحقيق أرقام قياسية عالمية فِيْ أسعار الطاقة الشمسية لكل كيلو واط / ساعة، حيث أصبحت دبي معيارًا لأسعار الطاقة الشمسية فِيْ جميع أنحاء العالم”.

فرص ثمينة

م. قال عبدالله بن إبراهِيْم العبد الكريم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فِيْ المملكة العربية السعودية، إن ويتيكس ومعرض دبي للطاقة الشمسية يوفران فرصاً ثمينة لتعزيز الجهُود الإقليمية والعالمية الساعية لمناقشة الفرص الاقتصادية الضخمة فِيْ مجالات الطاقة النظيفة. وتعتمد تقنياتها المبتكرة، مع الأخذ فِيْ الاعتبار أن الطاقة الشمسية تمثل أحد أكثر مصادر الطاقة المتجددة وفرة واستدامة وأقل تكلفة، مما سيدعم الجهُود المبذولة للوصول إلَّى مستقبل مستدام.

وأشار العبد الكريم إلَّى أن المؤسسة لم تدخر جهدا فِيْ تبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتقديم نموذج لتعزيز الاستدامة انطلاقا من مكانتها الرائدة فِيْ صناعة تحلية المياه فِيْ العالم، مشيرا إلَّى تنفِيْذ عدد منها من مبادرات ومشاريع الطاقة الشمسية فِيْ المملكة، بما فِيْ ذلك نظام الخفجي لإنتاج المياه المحلاة بتقنية النانو. / التناضح العكسي المتقدم بطاقة إنتاجية قابلة للتوسيع حوالي 90.000 متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.

وأشار إلَّى الأثر الاقتصادي لهذا المشروع ومساهمته فِيْ خفض التكاليف وزيادة إنتاج المياه وتقليل انبعاثات الكربون تماشيا مع أهداف رؤية 2030 وتحقيق استراتيجية المملكة للوصول إلَّى انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060.