ويتيكس 2022.. دبي تستقبل مئات الشركات وآلاف الزوار فِيْ سبتمبر

تنظم هِيْئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) معرض المياه والطاقة والتكنولوجيا والبيئة “ويتيكس” ومعرض دبي للطاقة الشمسية 2022 فِيْ الفترة من 27 إلَّى 29 سبتمبر.

يقام المعرض فِيْ مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، وبرعاية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة. للمجلس الأعلى للطاقة فِيْ دبي.

منذ انطلاقه فِيْ عام 1999، شهد معرض ويتيكس نموًا كبيرًا، وأصبح من أبرز المعارض الدولية المتخصصة فِيْ مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية. مما يجعلها داعمًا رئيسيًا لرؤية حكومة دبي لبناء مستقبل مستدام للإمارة.

وحول دور المعرض فِيْ إثراء قطاع الفعاليات والمعارض فِيْ دبي، قال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لهِيْئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس WETEX ومعرض دبي للطاقة الشمسية قطاع المعارض والمؤتمرات هُو مكون أساسي لقطاع السياحة المزدهر فِيْ دبي ويساهم فِيْ تعزيز اقتصاد الإمارة الذي حقق نمواً بنسبة 6.2٪ خلال عام 2022، بينما تم تحقيق 5.9٪ فِيْ الربع الأول من عام 2022.

يساهم معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، الأكبر من نوعه فِيْ المنطقة وأحد أبرز المعارض الدولية، فِيْ تعزيز مكانة دبي كَمْركز عالمي للمعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلَّى تعريف العالم بإنجازات الأمم المتحدة. الإمارات العربية وإمارة دبي فِيْ قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

كَمْا يوفر المعرض فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلَّى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار فِيْ قطاعات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة لإبرام الصفقات وبناء الشراكات، وكذلك كَمْا تحدد احتياجات السوق خاصة فِيْ ظل التوسع الكبير فِيْ الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة فِيْ دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

من جهته، قال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفِيْذي فِيْ مركز دبي التجاري العالمي يسعدنا الترحيب بـ WETEX 2022 الذي تنظمه هِيْئة كهرباء ومياه دبي فِيْ مركز دبي التجاري العالمي. دور حاسم فِيْ تعزيز رؤية حكومة دبي لبناء مستقبل مستدام.

وأضاف “يفخر مركز دبي التجاري العالمي، بصفته وجهة المؤتمرات والمعارض الرائدة، بدعم ويتيكس فِيْ مساعيه لعرض التقدم الذي أحرزته دبي والإمارات العربية المتحدة فِيْ مجال الاستدامة للمجتمع الدولي.

جدير بالذكر أن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2022 شهد مشاركة 1200 شركة من 55 دولة و 61 مؤسسة راعية، بالإضافة إلَّى 10 أجنحة دول، واستقطب المعرض 45506 زائرًا من جميع أنحاء العالم.

ونظمت الهِيْئة خلال المعرض 56 ندوة وجلسة حوارية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم حول قضايا الاستدامة. الطاقة المتجددة والنظيفة. الهِيْدروجين الأخضر تحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة ؛ إزالة الكربون الاقتصاد الدائري إنتاج وتخزين الطاقة المتجددة ؛ تقنيات تحويل النفايات إلَّى طاقة ؛ الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فِيْ المنظمات الخدمية ؛ عدادات وشبكات ذكية. ابتكار ما بعد COVID-19 ؛ و اخرين.