ويجان يضم محمود جاد من إنبي مقابل مبلغ خرافي

وأكد الإعلامي أحمد شوبرت، أن ويجان كلوب أنهى اتفاقه مع نظيره نادي إنبي لتولي الدولي محمود جاد حارس مرمى فريق كرة القدم الأول للفريق النفطي، خلال الانتقالات الصيفية.

وقال شوبرت في تصريحات متلفزة “عقد لقاء بين أيمن الشريعة رئيس نادي إنبي، وصاحب نادي ويجان الإنجليزي طلال الحماد، في الساعات القليلة الماضية، وجميع الأمور المتعلقة بالانتقال كانت. حل .. محمود جاد للنادي الانجليزي “.

وأضاف “الصفقة بلغت 2 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 25٪ من حصة اللاعب في المستقبل”.

وأكد أن “مشاركته مع المنتخب المصري تمثل 75٪، وهذا لن يمنع انتقاله في الفترة الحالية إلى الدوري الاسكتلندي، أو سينتقل إلى ناديه الحالي ليتمكن من المشاركة بشكل طبيعي. ” “

كفاح مصري لضم جاد بواسطة إنبي

وشهدت الساعات الماضية دخول ناديي الزمالك وبيراميدز في مفاوضات مكثفة مع نادي إنبي للحصول على خدمات الدولي محمود جاد النادي البترولي هذا الصيف لتعزيز صفوفهم.

وأشار إلى أن محمود جاد أعطى موافقته المبدئية لمسؤولي نادي بيراميدز على ارتداء القميص السماوي الموسم المقبل قبل اقتحام الزمالك لدخول صفقة خدمات الحارس الشاب.

مديرو الزمالك يريدون تسوية الصفقة لصالحهم، نظرا لاستحالة عودة محمد صبحي المعار لصفوف فاركو، لوجود شرط الأهلية، مع اقتراب الحارس الدولي محمد أبو جبل، الذي سيقرر عقده. تنتهي في نهاية الموسم الحالي.