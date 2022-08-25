ويجز يرد بغضب على الهجوم بعد طرح أغنية “أميرة”

تعرض مغني الراب المصري ويجز لانتقادات واسعة من قبل بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد أن طرح أحدث أغانيه بعَنّْوان “برينسيس”، يوم الخميس، قائلا إنه وقع فِيْ فخ التكرار بعد نجاح أغنيته الشهِيْرة “البخت”. الذي قدمه فِيْ فبراير الماضي.

يبدو أن ويغز خيب آمال جمهُوره بأغنية “برينسيس”، لأنها لم ترق إلَّى مستوى توقعاتهم، ليبدأ فِيْ السخرية من أغانيه، مطالبا إياه بالتوقف عَنّْ الغناء إذا استمر فِيْ تقديم هذا اللون، وأحد المغردين. كتب عبر “Twitter” “حسنًا، ويغز. ماذا تحاول

واعتبر عدد من جمهُور مغني الراب المصري أغنية “برينسيس” أشبه بالجزء الثاني من أغنية “البخت”، وعلق أحدهم “تم تنزيل الجزء الثاني من أغنية البخت”.

بينما كتب آخرون أن لحن الأغنية لم يكن مناسبًا تمامًا لصوت ويجز، مشيرين إلَّى أن محاولته استعادة ضربة “بخت” جعلته يقع فِيْ فخ الظهُور، علق أحد المتابعين على موقع “تويتر” “ترى الجديد ويغز، الموسيقى جميلة … الكلمات لطيفة. إنه يثبت أنه متصلب فِيْ كل مرة. إنه شديد الصلابة. تدفقه ليس مناسبًا له، بصراحة. لقد سارت معه. فِيْ العرافة، لكن صوته هنا ليس كذلك ركوب بهذه الطريقة “.

وعقب الهجوم عليه، انتقل ويغز إلَّى صفحته على “ إنستجرام ” ونشر مقطع فِيْديو عبر ميزة “ القِصَّة ”، معربًا عَنّْ غضبه من رأي البعض بشأن أغنيته الجديدة “ Princess ”.

وقال لي “مساء الخير يا جماعة. الناس يقاتلون مع أنفسهم، لذا تأتي لتقاتل معي، لأنني لا أفهم. لديك مبدأان فِيْ الحياة، أتيت لتطبيقهما علي! قم بتطبيقها على الآخرين. “نفسك”.

وأضاف “وعَنّْدما يقول الناس إن شاء الله إنك مثال يحتذى به، فهل سأتبعك وأسألك، وأخبرك أنك فعلت ذلك، ما مدى قوتك”

وتابع “أريد أن أتعلم كل ما لديك غير ذلك، جديًا، بدون جهاد، وهُو أنني أخشى أن أخبرك بما يجب عليك فعله وماذا تفعل فِيْ حياتك. هذا غريب جدًا، جديًا، لقد بسطته. وتركني “. تبسيط.”

من ناحية أخرى؛ وسيقيم حفلا غنائيا فِيْ العاصمة الأردنية عمان فِيْ الثاني من أيلول (سبتمبر) المقبل.