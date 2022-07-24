ويجز يرد على تصريحات هاني شنودة

علق مغني الراب المصري ويغز على تصريحات الموسيقار هاني شنودة، الذي كشف عَنّْ رغبته فِيْ التأليف له، واصفا إياه بـ “المعلم والفنان الراقي والمتواضع”.

وكتب ويغز عبر خاصية الستوري على حسابه على إنستجرام “إنه لشرف عظيم لي ما قاله الأستاذ العظيم هاني شنودة، وآمل أن نجمع عملًا فنيًا يليق بتاريخه، والذي يكون كله مؤثرًا. . أعمال جميلة وموسيقى “.

وسبق أن أعرب شنودة عَنّْ رغبته فِيْ التأليف للمغني والممثل الشاب أحمد علي المعروف بـ “ويجز” قائلاً “أحب ويقز وأتمنى أن ألحن له، ونحن زملاء فِيْ الأول والأخير”.

جاء ذلك فِيْ سياق حديث شنودة عَنّْ أغاني المهرجان، حيث أكد أنه ليس ضد أغاني المهرجان، بل ضد بعض الكلمات الخارجية الواردة فِيْ بعض الأغاني، وأن الفرقة المصرية كنت سأغنيها لو كنت قد فعلت ذلك. الحالي. حاليا.

قال “أنا أعارض كلمات المهرجان، ولا أعرف لماذا لم تقم شرطة الآداب باعتقال مغني المهرجانات الذين أزالوا الكلمات التي تدعو إلَّى العار والابتذال”.

وأضاف “أنا أؤيد قرارات الفنان هاني شاكر بوقف بعضها ومنعهم من الغناء، وتمنيت إحالة هذا الملف إلَّى النيابة العامة لأنها تنشر الرذيلة فِيْ المجتمع”.

تجدر الإشارة إلَّى أن ويغز أحيا مؤخرًا حفلاً غنائيًا فِيْ العاصمة اللبنانية بيروت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيس الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، وقد أقيم الحفل فِيْ بيروت. ميدان سباق الخيل. .

يعتبر هذا الحفل هُو الأول الذي سيقيمه ويغز فِيْ لبنان، حيث قدم مجموعة من أغانيه منها “بزات” و “كَيْفَ كده” و “حسلة” و “ماسترز أوف ساوند” و “البخت” فِيْ. وسط تفاعل كبير من الجمهُور.

يُذكر أن مغني الراب ويغز تعرض فِيْ أبريل الماضي لحادث أثناء ركوب دراجة نارية، ونشر صورة لنفسه أثناء وجوده فِيْ سرير الإنعاش فِيْ المستشفى. وتعليقًا على الصورة، قال مغني الراب “لا يمكنني التوقف عَنّْ ركوب الدراجات النارية. أنا آسف حبي، لقد تعرضت لحادث”.

ظهر فِيْ الصورة أن ويغز تعرض لإصابة طفِيْفة فِيْ ذراعه. يشتهر ويغز بحبه للدراجات النارية، ولديه العديد من الصور التي ينشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي ويقوم بعدد من الحركات المثيرة أثناء الركوب.