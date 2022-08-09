رد مغني الراب المصري ويغز على الشائعات التي انتشرت بشدة فِيْ الأشهر الأخيرة ضده، ومن أبرزها ارتباطه الرومانسي بالفنانة هدى المفتي.

تلقى ويغز سؤالاً من أحد متابعيه حول رأيه فِيْ الشائعات التي تدور حوله من حين لآخر، للرد بجزء من أغنية الكهانة قائلاً “كثير من الناس لديهم خيال واسع ولدي طويل وقوي. عقل _ يمانع.”

وكانت هدى المفتي قد أدلت بشهادتها فِيْ وقت سابق، بعد أن سُئلت عَنّْ طبيعة علاقتها مع ويجز، ووجود علاقة حب بينهما، فقالت “أريدك أن تسأله لا أنا”.

ارتبط اسمي هدى المفتي ويغز بقِصَّة حب تحدث عَنّْها الكثير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يكون هناك رد فعل لتأكيد أو نفِيْ حَقيْقَة الأمر من قبل الفنانة الشابة أو الشعر المستعار. .

كَمْا تلقى مطرب الرَابِطْ سؤالاً آخر، من بين الذين سئلوا عبر خاصية “اسألني” على انستجرام، حول عودته للشكل الغنائي الذي ظهر فِيْه عام 2022، ليجيب بقوله “لا، لأنني فقط ناجح. حاليا.”

وأكد رغبته فِيْ تكرار تجربة التمثيل بعد مسلسل “بيمبو”، وأن الجمهُور يمكن أن يراه فِيْ وظيفة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وعلق مغني الراب على تأثير الشهرة على حياته قائلاً “الحمد لله على ما أنا عليه، منذ أن كنت صغيراً وفِيْ كل جزء من حياتي تعلمت فِيْه أن أقبل نفسي بالحلوى والوحش”.

وأضاف “بالطبع الشهرة تعلمك الأشياء، لكن الشيء الأكثر أهمية هُو أنني لا أبقى بنفس الشغف والحماس فِيْما أفعله. لقد أحببت الموسيقى منذ أن كنت طفلة وأنا سعيد بتجاربي وعملي، وهُو ما أقوم به بشكل جيد “.

والجدير بالذكر أن ويغز أطلق مؤخرًا أغنية بعَنّْوان “رجوع يا بلادي” من فِيْلم “كابتن الزعتري”، والتي جاءت فِيْ القائمة الطويلة لترشيحات الأوسكار فِيْ دورتها الـ 94.

فِيْ غضون؛ ويقيم ويغز حفلا غنائيا فِيْ مدينة العلمين الجديدة يوم الجمعة 19 أغسطس، ضمن حفلات موسم الصيف بالمدينة، والتي بدأها عمرو دياب وتامر حسني ومجموعة من النجوم الآخرين.

وأحيا ويغز مؤخرا حفلا غنائيا بمشاركة أعضاء فرقته فِيْ القاهرة الجديدة، حضره عدد كبير من الشباب الذين تفاعلوا معه بترديد كلمات أغانيه.