ويل سميث يرقص بحفل زفاف صديقه عادل العربي فِيْ المغرب

احتفل الممثل الأمريكي الشهِيْر ويل سميث بزفاف صديقه المغربي عادل العربي مخرج الفِيْلم الأمريكي “باد بويز مدى الحياة”.

وظهر سميث فِيْ العديد من الصور والفِيْديوهات وهُو يرقص على الموسيقى المغربية، خلال حفل الزفاف العربي الذي أقيم فِيْ مدينة طنجة شمال المملكة على سواحل البحر الأبيض المتوسط ​​والأطلسي.

أقيم حفل زفاف المخرج البلجيكي المغربي فِيْ “قصر الأنوار” على كورنيش طنجة، بحضور أسرة وأصدقاء المخرج عادل العربي وزوجته الصحفِيْة المغربية لبنى خلخالي.

وثق العربي المقيم فِيْ بلجيكا، صور حفل الزفاف مع سميث على حسابه على إنستجرام، بكلمات شكر للنجمة الأمريكية ؛ لكونك أحد ضيوف الشرف فِيْ الحفل.

أفادت وسائل إعلام مغربية أن ويل سميث سافر إلَّى المغرب الخميس الماضي، واستقر بمفرده فِيْ فندق “ميراج” بمنطقة أشقر وسط إجراءات أمنية مشددة، كَمْا زار النجم العالمي مدينة طنجة الأثرية وكهف هرقل.

يشار إلَّى أن عادل العربي يعمل إلَّى جانب المخرجين السينمائيين كَمْمثل وكاتب سيناريو، وتخرج من مدرسة سانت لوكاس السينمائية ببروكسل. والتقى من خلال معسكر عمله بأصدقائه “نجوم هُوليوود” الذين قبلوا دعوته لحضور حفل زفافه فِيْ مدينة البوغاز.

من ناحية أخرى؛ اعتذر ويل سميث، قبل أيام قليلة، لزميله كريس روك، بعد أربعة أشهر من صفعه على خشبة المسرح فِيْ حفل توزيع جوائز الأوسكار فِيْ 28 مارس.

نشر سميث مقطع فِيْديو على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ برسالة مكتوبة على الشاشة تقول “على مدار الأشهر القليلة الماضية، كنت أفكر كثيرًا وطرح الكثير من الأسئلة التي أردت الإجابة عليها.”

ظهرت الفنانة الأمريكية فِيْ الفِيْديو وهِيْ جالسة على كرسي وتجيب على سلسلة من الأسئلة، تبدأ بـ “لماذا لم تعتذر لكريس فِيْ خطاب قبولك لجائزة الأوسكار”

قال ويل سميث “شعرت بضبابية شديدة فِيْ ذلك الوقت. كل شيء غامض … حاولت الاتصال بكريس وكانت الرسالة التي تلقيتها هِيْ أنه ليس مستعدًا للتحدث وعَنّْدما يكون جاهزًا سيتصل بي “.

خاطب ويل سميث خطابه إلَّى كريس روك قائلاً “أعتذر لك، سلوكي كان غير مقبول وأنا هنا كلما كنت مستعدًا للتحدث”، كَمْا وجه اعتذاره إلَّى والدة كريس وعائلته.

وأضاف “لم يعتقد أي جزء مني أن هذا هُو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله فِيْ ذلك الوقت”. أنا آسف جدا وأحاول أن أشعر بالأسف دون أن أخجل من نفسي “.

وأضاف “لم أكن أدرك عدد الجرحى فِيْ ذلك الوقت”.

أكد ويل سميث أن زوجته لم تفعل شيئًا لتشجيعه على صفعه، “جادا لا علاقة له بذلك. لقد اتخذت قراري بنفسي “.