ويل سميث يوجه رسالة اعتذار لـ كريس روك بعد أشهر من “صفعة الأوسكار”

اعتذر الممثل الأمريكي ويل سميث لزميله كريس روك يوم الجمعة، بعد أربعة أشهر من صفعه على خشبة المسرح فِيْ حفل توزيع جوائز الأوسكار فِيْ 28 مارس.

نشر سميث مقطع فِيْديو على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ برسالة مكتوبة على الشاشة تقول “على مدار الأشهر القليلة الماضية، كنت أفكر كثيرًا وطرح الكثير من الأسئلة التي أردت الإجابة عليها.”

ظهرت الفنانة الأمريكية فِيْ الفِيْديو وهِيْ جالسة على كرسي وتجيب على سلسلة من الأسئلة، تبدأ بـ “لماذا لم تعتذر لكريس فِيْ خطاب قبولك لجائزة الأوسكار”

قال ويل سميث “شعرت بضبابية شديدة فِيْ ذلك الوقت. كل شيء غامض … حاولت الاتصال بكريس وكانت الرسالة التي تلقيتها هِيْ أنه ليس مستعدًا للتحدث وعَنّْدما يكون جاهزًا سيتصل بي “.

خاطب ويل سميث خطابه إلَّى كريس روك قائلاً “أعتذر لك، سلوكي كان غير مقبول وأنا هنا كلما كنت مستعدًا للتحدث”، كَمْا وجه اعتذاره إلَّى والدة كريس وعائلته.

وأضاف “لم يعتقد أي جزء مني أن هذا هُو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله فِيْ ذلك الوقت”. أنا آسف جدا وأحاول أن أشعر بالأسف دون أن أخجل من نفسي “.

وأضاف “لم أكن أدرك عدد الجرحى فِيْ ذلك الوقت”.

أكد ويل سميث أن زوجته لم تفعل شيئًا لتشجيعه على صفعه، “جادا لا علاقة له بذلك. لقد اتخذت قراري بنفسي “.

أنهى الممثل الكوميدي كريس روك صيامه بمناقشة صفعة ويل سميث الشائنة على وجهه، مؤكداً أنه لم يكن “ضحية”.

اعترف الممثل الكوميدي بأن الضربة كانت مؤلمة، لكنه أصر على أنه لم يكن “ضحية” وأنه سرعان ما تجاوزها فِيْ اليوم التالي، خاصة مع جدول أعماله الكوميدي المزدحم.

قال روك للجمهُور “أي شخص يقول كلمات جارحة لم يتعرض لللكَمْات فِيْ وجهه. أنا لست ضحية. شيء سخيف.”

اقتحم ويل سميث المسرح وتوجه مباشرة إلَّى كريس وصفعه أمام ملايين الأشخاص الذين يشاهدون الحفل بعد أن قال روك مزحة عَنّْ رأس زوجته الأصلع.

واعتبر سميث أن روك أهان زوجته، خاصة أنها تحدثت سابقًا عَنّْ معاناتها من داء الثعلبة، وهُو اضطراب فِيْ المناعة الذاتية يسبب تساقط الشعر.