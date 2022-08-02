وَظْائِفْ الأمن العام للنساء السعوديات شُروطْ التسجيل فِيْ الوَظْائِفْ 2022

أعلنت مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السَعُودِيْة عن بدء قبول طلبات التسجيل فِيْ وَظْائِفْ الأمن العام للمرأة، وقننت عدة شُروطْ أولية يجب توافرها لقبول الطلب، بالإضافة إلى إرفاق جميع المستندات المطلوبة لحين قبول وَظْائِفْ الأمن العام للمرأة السَعُودِيْة.

وَظْائِفْ الأمن العام للمرأة السَعُودِيْة 1443-2022

أعلن مدير الأمن، عن بدء استقبال طلبات تسجيل النساء للعمل فِيْ إدارة المرور، حيث يتم التسجيل إلكترونياً عبر منصة أبشر للتوظيف، من خلال الحساب الشخصي لكل سيدة، ومتابعة خطوات التسجيل وخطوات التسجيل. إدخال البيانات حتى تتم الموافقة على الطلب المقدم ويعملون فِيْ المناصب الأمنية بشكل عام.

خطوات عرض وَظْائِفْ الأمن العام على الإدارة العامة للمرور للمرأة

النساء اللواتي سيعملن فِيْ الأمن العام يرغبن فِيْ معرفة خطوات التطبيق، يتم تقديم التطبيق باتباع الخطوات التالية

افتح منصة أبشر الإلكترونية.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

أدخل رمز التحقق الموجود.

انقر فوق كلمة تسجيل الدخول.

من قائمة الوَظْائِفْ فِيْ الصفحة الرئيسية، انقر فوق كلمة وَظْائِفْ الأمن العام.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة واستكَمْال نموذج التسجيل إلكترونيًا.

قم بة البيانات المدخلة بعناية، ثم انقر فوق كلمة “تسجيل”.

شُروطْ التسجيل فِيْ وَظْائِفْ الأمن العام للسعوديات

هناك عدة شُروطْ يجب على المرأة المرتقبة استيفاؤها للتقدم للوَظْائِفْ العسكرية، وهذه الشُروطْ هِيْ