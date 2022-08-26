تفاصيل وَظْائِفْ جامعة الإمام وطريقة التقديم، أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الفترة الأخيرة عن تفوق بعض الوظائف الشاغرة، كما وبين الجامعة عن حاجتها لأكاديميين متعاونين لتدريس مرحلة البكالوريوس، كما وقد وضحت التخصصات المطلوبة، ممثلة في كلية الإعلام والاتصال جامعة الإمام، وكل ما يمكتلك الكفاءة العالية في التدريس يمكن رفع طلب خاص به عبر موقع جامعة الإمام محمد بن سعود.

تفاصيل العمل الأكاديمي

وأوضحت الجامعة أن الوَظْائِفْ المتاحة كلها أكاديمية وليست إدارية أو فِيْ بند التوظيف الذاتي. سيكون العمل فِيْ كلية المعلومات والاتصالات، فِيْ الكلية التطبيقية أو فِيْ كلية العلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الإمام. وهِيْ متاحة لكلا الجنسين على النحو التالي

وَظْائِفْ معينات وتطبيقاتها مقصورة على النساء فقط.

وظيفة أستاذ مساعد وهِيْ متاحة لكل من النساء والرجال فِيْ كلية الإعلام والكلية التطبيقية.

أستاذ مشارك وهِيْ متاحة للتقديم للنساء والرجال فِيْ كلية الإعلام وكذلك الكلية التطبيقية.

– بالنسبة لمنصب الأستاذ متاح لكلا الجنسين التقدم لها فِيْ كلية العلوم الاقتصادية والإدارية بعد الأقسام.

كيفِيْة التقديم على وَظْائِفْ بجامعة الإمام

تُقدم طلبات التقديم على الوَظْائِفْ الشاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على النحو التالي

دخول الموقع باب النقل الداخلي

اذهب للاستفسار عن الوَظْائِفْ المتاحة.

يمكن التسجيل فِيْ الموقع من خلال بيانات حساب الوصول الوطني الموحد.

بعد الاطلاع على الوَظْائِفْ المتاحة، قم بة الوَظْائِفْ.

يمكنك البحث عن طريق المسمى الوظيفِيْ أو مكان العمل من قبل الكليات.

بمجرد وصولك إلى العمل، راجع الشُروطْ والتفاصيل.

إذا كانت التفاصيل والشُروطْ تنطبق عليك، يرجى إكَمْال طلب التسجيل.

ستحتاج إلى الحصول على موافقة من صاحب العمل الحالي الخاص بك قبل التحويل.

عندما يتم قبولك فِيْ الوظيفة، ستحتاج إلى الحصول على تصريح من صاحب العمل الأول قبل بدء الكيان الجديد.

المَوعِد النهائي لتقديم الطلبات

وتجدر الإشارة إلى أن مَوعِد بدء التقديم هُو الأحد المقبل 1444/2/1 هـ، ويستمر العرض بإذن الله حتى يوم السبت / 03/09/2022 م عبر موقع الجامعة الإلكتروني، بوابة التحويل. لن يتم قبول الطلبات المستلمة باليد أو بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة توصيل أخرى. فِيْ حال القبول تتم ة الجامعة لاستكَمْال الاوراق.

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود عن حاجتها لعدد من الأكاديين في كلية الإعلام والاتصال وقد تم تحديد موعد تقديم الطلبات الأحد المقبل 1444/2/1 هـ، الى تاريخ 03/09/2022، وذلك من خلال موقع الجامعة .