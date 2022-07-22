وَظْائِفْ جامعة الملك خالد 1444 فتح التقديم على وَظْائِفْ أكاديمية تعليمية بنظام العقود

أعلن عميد الموارد البشرية عن فتح باب القبول والتسجيل للوَظْائِفْ بجامعة الملك خالد 1444 للنساء والرجال، حيث طرحت 1400 وظيفة أكاديمية وتعليمية شاغرة بموجب نظام العقود، فِيْ مختلف التخصصات لحاملي درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. . ، ووضع الشُروطْ العامة للتطبيق، والتي تختلف بالطبع عن الشُروطْ الخاصة بكل قسم وظيفِيْ، وذلك ليتم تصنيفها على الرتب العلمية المختلفة من محاضر وأستاذ وأستاذ مشارك وغيرهم، وأبرز ضرورة ة الشُروطْ. وإعداد الوثائق والمستندات الرسمية تمهِيْدا للتسجيل فِيْ المواعيد المقررة.

وَظْائِفْ جامعة الملك خالد 1444

كشفت جامعة الملك خالد عن حاجتها لعدد من المتقدمين لشغل الوَظْائِفْ الأكاديمية الشاغرة للعام الدراسي 1444 ؛ بلغ عدد الوَظْائِفْ الأكاديمية والتعليمية 1400 وظيفة فِيْ مختلف التخصصات الطبية والعلمية والأدبية والفنية، للعمل بدوام كامل فِيْ المناصب الرسمية السَعُودِيْة.

متطلبات الوظيفة بجامعة الملك خالد

يجب استيفاء متطلبات وَظْائِفْ جامعة الملك خالد من قبل المتقدمين الحاصلين على الجنسيات السَعُودِيْة التالية

الأهلية الصحية للممارسة المهنية فِيْ الوظيفة التي هِيْ موضوع التخصص.

لا يزيد العمر عن 34 سنة للتعيين فِيْ رتبة أستاذ، ولا يزيد عن 44 سنة لرتبة أستاذ مساعد، بينما لا يزيد عن 49 سنة للتعيين فِيْ رتبة أستاذ وأستاذ مشارك.

يتم الحصول على الدرجات العلمية عن طريق الدراسة المنتظمة، وليس عن طريق التعلم الإلكتروني أو التعلم المدمج أو الانتساب.

تأكد من تقديم المستندات التي توضح المنح الدراسية للدراسة أثناء عملك من أجل ذلك.

التصنيف العام ليس أقل من جيد جدًا فِيْ جميع التخصصات.

الحصول على الدرجة العلمية فِيْ نفس التخصص الوظيفِيْ المطلوب لوَظْائِفْ جامعة الملك خالد.

التأكد من أن شهادة المؤهل معتمدة من وزارة التربية والتعليم فِيْ حال كانت صادرة من خارج المملكة.

يجب أن تكون الترقيات صادرة عن جامعات معترف بها، ويجب الحفاظ على تمديد التخصص لهذا الغرض.

التقيد بلوائح تعيين الأساتذة الصادرة عن الجامعة.

عرض جامعة الملك خالد

تبدأ جامعة الملك خالد استقبال طلبات الالتحاق بالوَظْائِفْ الأكاديمية للعام الدراسي 1444، اعتبارًا من يوم الاثنين 17/1/1444 هـ، وتنتهِيْ فِيْ 20 يناير 1444 الموافق للتاريخ الميلادي من 15 أغسطس حتى 18 أغسطس. من خلال النظام الإلكتروني فِيْ مقر جامعة الملك خالد، على أن يتم تحديد نتائج الاعتماد النهائي بناءً على الاحتياجات الفعلية للإدارات، وما تقرره وزارة التربية والتعليم ومجلس شؤون الجامعات لإعادة هِيْكلة الأقسام والاختصاصات.