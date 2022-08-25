وَظْائِفْ جامعة الملك سعود.. وَظْائِفْ للرجال والنساء 1444، أعلنت جامعة الملك سعود قبل ساعات عن توفر وظائف لكلا الجنسين ذكور وإناث، حيث تم توفير حوالي 122 فرصة عمل، لكل من تنطبق عليه الشروط ، كما وأتاحت وزارة العمل رابط خاص لتسجيل، ويجب على كل المتقدمين قراءة كافة الشروط جيدا قبل استكمال التسجيل، وسنتطرق الى رابط رَابِطْ التقديم على وَظْائِفْ جامعة الملك سعود

وَظْائِفْ فِيْ جامعة الملك سعود

حددت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالرياض عددًا من التخصصات الوظيفِيْة وفقًا لأرقام محددة للتقديم، ويكون تصنيف الوَظْائِفْ المطلوب كَمْا يلي

أما بالنسبة للوَظْائِفْ الإدارية والفنية فقد تم توفِيْر (15) منها.

توفِيْر وَظْائِفْ طبية (رقم 69).

التقديم على وَظْائِفْ التمريض (رقم 15).

أما بالنسبة للأعمال الفنية فقد تم توفِيْر عدد (6) منها.

توفِيْر الوَظْائِفْ للمختصين (رقم 15).

المناصب القيادية (عدد 2).

شُروطْ طلب الوَظْائِفْ الشاغرة

يتم تقديم الطلبات للوَظْائِفْ الشاغرة فِيْ جامعة الملك سعود، بناءً على توفر متطلبات التقديم التالية لجميع المتقدمين، بما فِيْ ذلك ما يلي

جميع الوَظْائِفْ التي تم توفِيْرها سيكون لها الأفضلية فِيْ التوظيف للرجال والنساء السعوديين.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهلات المناسبة وخبرة حسب كل وظيفة.

يجب أن يتقن كل متقدم اللغة الإنجليزية.

يجب الحصول على شهادة التصنيف المهني من الهِيْئة السَعُودِيْة للتخصصات الصحية.

اجتياز جميع الاختبارات الفنية اللازمة من قبل الجامعة.

المؤهلات الوظيفِيْة المطلوبة

تم تحديد العديد من التخصصات الوظيفِيْة المختلفة التي يمكن تطبيقها على جميع الأشخاص، بما فِيْ ذلك (إدارة الأعمال، وإدارة نظم المعلومات، والموارد البشرية، والإحصاءات، والهندسة، والتمويل، والإدارة المالية، والمحاسبة، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم والتطوير، وعلوم الكَمْبيوتر، والتأهِيْل الطبي. مساعد طب أسنان، تمريض إكلينيكي، صحة عامة، صيدلية، أشعة، سمع) ومجموعة من التخصصات الأخرى التي تطلبها الجامعة.

رَابِطْ التقديم على وَظْائِفْ جامعة الملك سعود

يتم تقديم الطلبات لشغل الوَظْائِفْ الشاغرة عن طريق الدخول إلى الموقع التالي (إرسال الوَظْائِفْ) اختيار الوظيفة ثم الضغط على (تقديم طلب) وملء استمارة التوظيف المطلوبة بالمنصة.

أتاحت وزارة العمل الفترة الأخيرة رابط خاص للتسجيل في وَظْائِفْ جامعة الملك سعود، لكلا الجنسين، حيث وفرت 122 فرصة عمل مقسمة على ستة تخصصات، حيث تم وضع بعض الشروط اللازمة التي يجب أن يستوفي بها المتقدم، ومن أبرزها يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهلات المناسبة والحصول على شهادة التصنيف المهني .