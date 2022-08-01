وَظْائِفْ جدارة رَابِطْ التقديم علي وَظْائِفْ التعليم 1444 تقديم 11457 وظيفة عبر منصة مسار

وَظْائِفْ جدارا رَابِطْ التقديم على 1444 وظيفة تعليمية، وهِيْ الوَظْائِفْ التي بدأت فِيْ تلقي طلبات التقديم ابتداءً من اليوم الأحد من الساعة التاسعة صباحًا، وسيستمر التقديم عليها حتى السابع من أغسطس المقبل، الموافق 9 محرم. . وسيفتح ذلك الباب أمام طلبات الحصول على حوالي 11457 وظيفة من خلال منصة مسار. وبعد ذلك سنعرض لكَمْ من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل الخاصة بالشُروطْ والتخصصات المطلوبة ورَابِطْ التقديم الإلكتروني للأوراق والبيانات المطلوبة. للمتقدمين للوصول بشكل صحيح.

رَابِطْ وَظْائِفْ جدارا للتقدم لوَظْائِفْ تعليمية 1444

رَابِطْ وَظْائِفْ جدارا، هُو الرَابِطْ الذي يبحث عنه آلاف المواطنين السعوديين يومياً، فهُو من أشهر منصات تطبيق الوَظْائِفْ الإلكترونية. الرَابِطْ معروف بنظام التوظيف الإلكتروني لجدارا. الرَابِطْ الإلكتروني فِيْ لحظات. ، من خلال منصة مسار المتخصصة للمواطنين السعوديين الباحثين عن عمل، ولكن تتم ة هذه البيانات بعناية وتها إلكترونيًا،

الاختصاصات المطلوبة لوزارة التربية والتعليم 1444

أما عن التخصصات المعلن عنها للتقدم لشغل 1444 وظيفة تعليمية عبر منصة جدارا التي تستهدف نحو 11457 مقاولاً

رياضيات.

ادارة الشركات.

بدني.

اللغة الإنجليزية.

كيمياء.

مادة الاحياء.

المهارات الرقمية.

شُروطْ التقديم على وَظْائِفْ التدريس 1444

لمعرفة شُروطْ التقدم لوَظْائِفْ التعليم 1444 من خلال جدارا، يجب الاطلاع على هذه النقاط التوضيحية

الحصول على درجة البكالوريوس كحد أدنى.

معادلة الشهادات الصادرة من جامعات أخرى خارج المملكة.

توافر الشُروطْ المهنية لممارسة مهنة التدريس.

خطوات التقديم على منصة جدارا

هذا ونحن نقدم لك الخطوات التي يجب عليك اتخاذها عند تقديم طلب وظيفة من خلال برنامج جدارا، لضمان قبول ناجح للتطبيق، مع العلم أن التطبيق يستمر لمدة سبعة أيام فقط، ابتداءً من اليوم.