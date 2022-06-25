وَظْائِفْ جمعية مساعي مع مركز شباب الوطن msaee

جمعية المساعي الخيرية النسائية، حيث أعلنت الجمعية خلال ملتقى التوظيف الذي أقيم، عن توفِيْر ما يقرب من 300 وظيفة شاغرة لعدد كبير من الناس، وتم توفِيْر هذه الوَظْائِفْ بالتعاون مع المركز الوطني للشباب المعد خصيصًا للتوظيف. من الشباب والشابات فِيْ جميع مدن المملكة العربية السَعُودِيْة، على أن يتم عرض هذه الأعمال من 18 إلى 35 سنة فِيْ الرياض جاليري، وقد حددت الجمعية أن المختارين سيحصلون على رواتب مميزة من 4000 ريال إلى 7000 ريال. ريال سعودي بشرط أن تتناسب الوظيفة مع مقدم الطلب. بالنسبة لها، سوف نشرح كيفِيْة التقدم للوَظْائِفْ فِيْ جمعية نساء الماساي الخيرية.

وَظْائِفْ فِيْ جمعية نساء الماساي الخيرية

أوضحت جمعية المساعي الخيرية النسائية كيفِيْة التقدم للوَظْائِفْ الشاغرة التي تسعى لشغلها فِيْ مركز شباب الوطن، ويتم التقديم على الوظيفة من خلال الخطوات التالية

يجب عليك إدخال الرَابِطْ الإلكتروني للرَابِطْ الإلكتروني التالي وصول.

الضغط على علامة التبويب (الخدمات الإلكترونية) فِيْ أعلى صفحة الموقع.

انقر فوق علامة التبويب “بوابة الوَظْائِفْ” فِيْ القائمة المنسدلة للخدمات.

تطلب المنصة تسجيل استمارة التوظيف والتي تتضمن سلسلة من البيانات نذكر منها ما يلي الاسم الكامل لمقدم الطلب. تسجيل البريد الإلكتروني. تحديد جنسية مقدم الطلب. تحديد العمر والجنس. سجل رقم هاتفك المحمول الشخصي. تحديد التخصص الوظيفِيْ الذي يرغب المتقدم فِيْ الحصول على فرصة عمل فِيْه.

يجب تحميل السيرة الذاتية والمؤهلات التي حصل عليها كل فرد مع وثائق الخبرة العلمية أو العملية التي تم الحصول عليها.

ثم انقر فوق إرسال الطلب.

التجميع مطلوبيجب أن يكون لدى جميع المتقدمين للوظيفة المؤهلات والخبرات التعليمية التي تتطلبها الوظيفة التي توفرها الجمعية، وكذلك اجتياز جميع الاختبارات أو المقابلات الشخصية التي أجرتها الجمعية فِيْما يتعلق بطلب الوظيفة.

تقديم طلب للحصول على مساعدة الجمعيات

تقدم الجمعية خدمات إلكترونية متعددة للعديد من المستفِيْدين داخل الأراضي السَعُودِيْة، حيث تسمح الجمعية عبر بوابتها الإلكترونية بإرسال طلب إلى جمعية الماساي عبر بوابة المستفِيْدين للمساعدة، وتشمل طلبات المساعدة الخدمات التالية (مدفوعة) الإيجار، دفع الفواتير، طلب المعدات) عند تقديم طلب المساعدة فِيْ توافر بعض الشُروطْ التي يجب أن يستوفِيْها كل شخص يرغب فِيْ التقدم.

رقم الاتصال بجمعية الماساي

يمكن الاتصال بجمعية الماساي من خلال رقم الهاتف التالي 00966559011790 أو إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني التالي [email protected] عندما يتم عرض جميع الشكوك والاستفسارات المختلفة التي يرغب فِيْها كل شخص حول الجمعية وخدماتها المختلفة.