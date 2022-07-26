وَظْائِفْ منصة جدارة | تسجيل دخول منصة جدارة Jadara

وَظْائِفْ منصة جدارا، حيث يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة عن طريقة للتقدم للوَظْائِفْ الحكومية على منصة جدارا، حيث توجد عدة قطاعات حكومية مختلفة داخل المملكة، ويعمل نظام جدارا على توفِيْر الكثير من التنسيب الوظيفِيْ فِيْ تخصصاتها المختلفة وإتاحة الفرصة لجميع خريجي المواطن للحصول على فرصة فريدة لدخول سوق العمل، يجب تقديم الطلب على منصة جدارا وفق بعض الشُروطْ العامة التي يجب أن يستوفِيْها الجميع. المتقدمين، وسنوفر لك رَابِطًْا للتقدم للوَظْائِفْ على منصة Jadara.

وَظْائِفْ منصة جدارا

يتم تقديم الطلب الإلكتروني لشغل وَظْائِفْ الجدارة من خلال نظام التوظيف الخاص بك، ولكن قبل التقديم، يجب استيفاء شُروطْ التقديم التالية

يجب أن يكون كل متقدم من خريجي كليات سعودية ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم داخل المملكة.

للتقديم، يجب الحصول على معادلة من وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ويتم تقديمها إذا تم الحصول على الشهادة خارج أراضي المملكة.

يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من خلال منصة جدارا.

يجب أن يكون المتقدم قد اجتاز الاختبار المهني لخريجي الكلية.

يجب أن تكون ناجحًا وأن تجتاز المقابلة الشخصية التي أجريت لكل وظيفة تتقدم لها.

كيفِيْة التقديم عبر الإنترنت لشغل المناصب المتميزة

يمكن لجميع المواطنين والمواطنات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الراغبين فِيْ التقدم لوَظْائِفْ جدارة التابعة لوزارة الخدمة المدنية التقدم باتباع خطوات التقديم التالية