وَظْائِفْ منصة جدارة 2022 طريقة التقديم وحساب النقاط فِيْ النظام

منصة الجدارة أيضاً مسار هِيْ من الأنظمة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الخدمة المدنية عام 1433 هـ، وتهدف من خلالها إلى توفِيْر وَظْائِفْ معلن عنها من قبل الجهات الحكومية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي تتناسب مع مؤهلات وخبرات عديدة. آلية خاصة، نشرح الجميع التفاصيل من خلال الأسطر التالية.

التسجيل فِيْ الوَظْائِفْ المتميزة 2022

نوضح أدناه خطوات استكَمْال عملية التسجيل للوَظْائِفْ على منصة جدارا

اولا انشاء حساب خاص للمواطن من خلال منصة الجدارة.

أدخل البيانات المطلوبة.

أدخل البيانات لإنشاء السيرة الذاتية الشخصية للمواطن المسجل.

سجل بيانات المؤهل التعليمي.

اكتشف الإعلانات والوَظْائِفْ المطلوبة على المنصة والمتوافقة مع مؤهلات المواطن.

المراقبة المستمرة لعملية نتائج ترشيح المناصب.

شُروطْ التقديم على الوَظْائِفْ على منصة جدارا “مسار” 1444 هـ

توفِيْر حساب شخصي للمواطن على منصة جدارا. يرجى التحَلْي بالصبر أثناء عملية التسجيل وتسجيل المعلومات بدقة. أن يكون المسجل سعودي الجنسية وأب وأم سعوديين. حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها. ليس لدي عمل آخر للمسجل من خلال منصة جدارا. يجب أن تكون الوظيفة المطلوبة متناسبة مع المؤهل العلمي للمواطن.

طريقة احتساب النقاط فِيْ جدارا 2022

أولاً نسبة تراكَمْ الدرجة 40٪ نقطة وتحسب كالتالي “ضرب الدرجة بـ (0.4)”. إذا كانت درجة البكالوريوس يتم احتساب عدد النقاط 80 * 0.4 = 32 نقطة.

نسبة اختبار القدرات يتم حسابها بنفس خطوات النسبة المتراكَمْة للعلامات.

حساب عدد النقاط حسب سنة التخرج لكل عام نقطتان حسب معايير المنصة.

فضل الأعمال التربوية 2022

يقدم نفسه وَظْائِفْ التدريس من خلال منصة جدارا للتوظيفومع ذلك، فإن الترخيص المهني مطلوب للمعلمين لممارسة المهنة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. وقد تقدم لهذه الرخصة قرابة 50 ألف معلم ومعلمة اجتازوا اختبارات تقييم الكفاءة من عام 1435 إلى ذلك الوقت.

نتمنى أن نكون قد ساعدناك، حيث أوضحنا جميع تفاصيل الوَظْائِفْ على منصة جدارا السَعُودِيْة، وشُروطْ التسجيل فِيْ الوَظْائِفْ المذكورة، وكذلك خطوات استكَمْال عملية التسجيل، فِيْ انتظار تعليقاتكَمْ واستفساراتكَمْ، والتي نحن دائما نرحب.