يابختك ياللى هتلحقها.. السيارة الكهربائية اقوى واسرع سيارة قنبلة على الطريق بشحنة ساعتين فقط بمواصفات وأسْعَار جبارة

أريدك أن تتبعها … السيارة الكهربائية تقضي السيارة الكهربائية على وجود التوك توك، حيث تأخر التخطيط لأحد المشاريع الوطنية المهمة لفترة طويلة، وهِيْ خطة الدولة لبدء مبادرة مهمة لاستبدال التوك توك المنتشرة فِيْ جميع الحكومات للجمهُورية. ، مع سيارة كهربائية أكثر أمانًا وتطورًا. تساعد فِيْ تقنين ظروف سائقي التوك توك، ومعرفة جميع البيانات الشخصية المتعلقة بالسائق سيارة كهربائيةيجب على السائق الحصول على رخصة قيادة للمركبة، من أجل ضمان سلامة المواطنين والتأكد من قدرة السائق على القيادة.

أريدك أن تتبعها … السيارة الكهربائية

تعتبر السيارة بديلاً عن التوك توك ذات الثلاث عجلات، على عكس السيارة البديلة التي تحتوي على 4 عجلات، مما ينتج عنه ثبات كبير فِيْ السيارة، مما يترجم إلى تقليل الحوادث.

السيارة لها أربعة أبواب، وهذا يزيد من سلامة الراكب فِيْ السيارة، على عكس السابق، يسهل على الراكب السقوط من التوك توك بسرعات عالية أو أي التفافات سريعة.

السيارة مزودة بمحرك كهربائي، يتم شحن السيارة بسهُولة وفِيْ وقت قصير لمدة ساعتين فقط وهُو ما يكفِيْ لسير السيارة مائة كيلومتر / متر.

من أهم مميزات السيارة أنها صديقة للبيئة، حيث أنها تعتمد على الطاقة النظيفة التي توفر البنزين والوقود الضار بالبيئة وتسبب تلوث الهُواء.

تم تنفِيْذ ذلك فِيْ إطار جهُود الدولة للحفاظ على البيئة.

كَمْا تسعى الدولة لمنع حركة التوك توك فِيْ محاولة لتنظيم الأحياء والقضاء على العشوائية والازدحام الناجم عن اكتظاظ التوك توك.

تأخذ الدولة بعين الاعتبار المواطنين المستقلين للتوك توك، فهِيْ لا تضر بهم وتساعدهم على فتح أبواب أخرى لكسب الرزق وامتلاك سيارة كهربائية بديلة.

مرافق إمتلاك سيارة كهربائية بديل عن التوك توك

وحرصًا على عدم الإضرار بالمواطن بهذا القرار، فقد تم اعتماد تسهِيْلات للدفع ومساعدة السائقين على امتلاك سيارة كهربائية بسهُولة.

مواصفات السيارة الكهربائية