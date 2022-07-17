يابخت الى يشترى السيارة الكهربائية الجبارة بديل التوكتوك بسعر خيالى الان ومواصفات رائعة لاول مرة

ياي لشراء السيارة الكهربائية الجبار و السيارة الكهربائية هِيْ بديل للتوكتوك تركز الاهتمام مؤخرًا على استبدال السيارة ذات الثلاث عجلات، أو المعروفة فِيْ مصر باسم “توك توك”. سيارة كهربائية توفر الطاقة والبنزين، وكانت البداية فِيْ مدينة السادس من أكتوبر، حيث قال المهندس عادل النجار أن مشروع استبدال التوك توك بالسيارات الكهربائية يسير بشكل تدريجي، وعدد السيارات التي حَلْت محَلْ التوك. – وصل توك إلى قرابة 500 سيارة، مقسمة إلى خطط ممتدة حتى نهاية ظاهرة التوك توك فِيْ مدينة الطاقة ورعاية المدينة، طالما أنها تشمل استبدال التوك توك بالسيارات الكهربائية بهدف وضعها. وضع حد لهذه الظاهرة بشكل كامل مع مراعاة عدم الضغط على المواطن وتقديم تسهِيْلات فِيْ السداد.

ياي لشراء السيارة الكهربائية الجبار

سيتم استبدال التوك توك بعد إتمام بضع خطوات على النحو التالي

يذهب مالك السيارة إلى الماكينة فِيْ 6 أكتوبر ويقدم طلبًا لاستبدال التوك توك.

يتم إرفاق طلبك مع أوراق الملكية الخاصة بك، وبعد ذلك يتم تسليم السيارة للجهات المختصة لتحديد السعر حسب سنة تصنيع التوك توك ووفقًا لحالتها الفنية.

يعتبر سعر السيارة مقدمة للسيارة الكهربائية مع اعتماد طريقة الدفع المؤجل لدفع الباقي سعر السيارة الكهربائية لتوفِيْر وسيلة ملائمة للمواطن.

لتوفِيْر وسيلة ملائمة للمواطن. وقد تم التعاون مع وكالات التمويل الرسمية والمتخصصة للمشروع.

كَمْا لوحظ أنه سيتم نشر بروتوكول تعاون يشرح جميع المعلومات من سعر السيارة وقيمة الأقساط ومدتها وكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

مواصفات السيارة الكهربائية الجديدة كبديل للتوك توك