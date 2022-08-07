ياحسين انا عيني سهيره كلمات

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من هو صاحب اغنية يا حسين انا عيني سهيرة

صاحب أغنية “شيلة” يا حسين، أنا عيني سهيرة، هو الشاعر الكويتي الشهير مطلق نهار المطيري رحمه الله، ذلك الشاعر الذي شكل علامة فارقة في تاريخ الشعر الكويتي، بسبب الأدب. الأعمال والقصائد الشعبية التي قدمها طوال حياته المهنية المليئة بالمحتويات العاطفية والعاطفية. الشاعر مطلق النهار الملقب بابن الجهراء وشاعرها.

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الأغنية، أو ما يسمى شيلا يا حسين، أنا عين صهيرة من أشهر الأعمال الغنائية الشعبية للشاعر الكويتي مطلق النهار المطيري، الفنان الشعبي الذي يملك الكثير من الشيلة، ورابط الاستماع للأغنية. يمكن الوصول إليها مباشرة “”.

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