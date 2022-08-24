يارا صبري تحتفل بزواج ابنها كرم.. والنجوم يتفاعلون

احتفلت الفنانة السورية، يارا صبري، بزواج نجلها كرم بكلمات مفعمة بالحب، حيث وصفت نشأة الأسرة، معتبرة العروس ابنتها الجديدة، متمنية لها السعادة الدائمة.

ونشر صبري، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، مجموعة من الصور، وثق فِيْها احتفاله بهذه المناسبة، حيث ظهر برفقة نجله رام وكرم وزوجته ليال التي تبنت إطلالة بسيطة وتسريحة شعر فضفاضة. . بالإضافة إلَّى سلسلة من الحضور، مع غياب واضح لزوج الفنانة ماهر صليبي، الذي برر غيابه بسبب ظروف العمل.

وأرفقت الفنانة السورية الصورة بتعليق عبرت فِيْه عَنّْ سعادتها العميقة بزواج ابنها، فكتبت “كبرت عائلتنا الحلوة، وبالأمس صرت والدة العريس ورزقت بمولودة جديدة. .

وتلقت صبري التهاني والتبريكات من زملائها فِيْ المجتمع الفني، متمنية لهم دوام الصحة والسعادة، ومنهم الفنانة شكران مرتجى، كاريس بشار، جمانة مراد، ميس حرب، ديما الجندي، كارمن لبس، محمد أوسو ومكسيم خليل، الذين علقوا. “ألف مبروك لكرم أحلى عائلتي”.

وتفاعل المتابعون مع المنشور، حيث توقفوا عَنّْد جمال العروسين، خاصة لاعتمادهم على إطلالة بسيطة، متمنين لهم السعادة، وعلق أحدهم “مبروك للعريس والعروس، حلوة جدا ما مدى بساطة الأمر. “. واضح لهم “.

كَمْا أبدى آخرون إعجابهم العميق بظهُور الفنانة، مشيرين إلَّى ملامح السعادة التي بدت واضحة فِيْها، وعلق أحدهم “مبروك حبي والله واضح، أنت العروس ما شاء الله لك. “

يشار إلَّى أن الفنانة يارا صبري هِيْ زوجة الفنان ماهر صليبي، وحول علاقتها به، صرحت أنه لا توجد حياة زوجية مثالية، ولكن هناك احترام كبير بينهما فِيْ المقام الأول، بالإضافة إلَّى الحب الذي جعل زواجهم مستمرا .. والتشابه فِيْ شخصياتهم وتفكير كل منهم.

وعَنّْ طفليه “كرم ورام”، أشار إلَّى أنهما لا يتدخلان فِيْ ما يطمحون إليه، لأنهم لا يحبون التمثيل وتحولوا إلَّى مهن فنية مختلفة، مثل التمثيل.

على الصعيد الفني، كان آخر عمل للفنانة يارا صبري فِيْلم “السلام مع الشوكولا” للمخرج جوناثان قيصر، ودارت أحداثه حول “طارق” الذي يحلم بدراسة الطب البشري، ويضطر للسفر إلَّى كندا بعد ذلك. تدمير مصنع الشوكولاتة لوالده فِيْ دمشق، حتى يتمكن والديه بعد فترة من لم شملهما والعيش كعائلة واحدة فِيْ كندا. فكر الأب “عصام” فِيْ إعادة افتتاح مصنع شوكولاتة فِيْ كندا، ليواجه صعوبات مختلفة، ثم كانت محاولاته ناجحة وتحدت الجميع.

وكانت صبري قد أعربت عَنّْ سعادتها بالردود الإيجابية التي حققها الفِيْلم، مشيرة إلَّى أنه يحمل رسالة سامية وإيجابية، ويخلق شعوراً بالراحة لدى الجمهُور، حيث أنه يتعامل مع قضية اللاجئين السوريين بشكل مختلف، وهُو أمر غير مقبول. عادي أو نمطي.

وأكد توافق العَنّْوان مع محتوى الفِيْلم، حيث أن الشوكولاتة فِيْ الواقع تولد السعادة، وهُو ما يفسر سبب اللجوء إليها فِيْ فترات الاكتئاب والحزن، لأنها تعطي السعادة وبالتالي السلام، بحسب رأيه. .

كَمْا أعرب الفنان عَنّْ أمله فِيْ أن يلفت الفِيْلم انتباه الكتاب المسرحيين والمخرجين إلَّى ضرورة تقديم رسائل إيجابية فِيْ مجال الأعمال والأمل للمحبطين.