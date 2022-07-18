يارا صبري فِيْلم “سلام بالشوكولا” لخلق الأمل.. ودوري يشبه مفعول البلسم

أعربت الفنانة السورية يارا صبري عَنّْ سعادتها العميقة بالأصداء الإيجابية لفِيْلم “السلام مع الشوكولا” للمخرج جوناثان قيصر، مشيرة إلَّى أن الفِيْلم ينقل رسالة إيجابية وسامية ويخلق شعوراً بالراحة لدى الجمهُور وهُو يتناول الموضوع. اللاجئين السوريين بطريقة مختلفة، وهِيْ ليست عادية أو نمطية.

وأكد صبري توافق العَنّْوان مع محتوى الفِيْلم، حيث أن الشوكولاتة تولد السعادة، وهُو ما يفسر سبب اللجوء إليها فِيْ فترات الاكتئاب والحزن، لأنها تعطي السعادة وبالتالي السلام، بحسب رأيه. .

وقال صبري، خلال لقائهما فِيْ برنامج “صباح العربية”، إن الفِيْلم محاولة لرسم الابتسامة مرة أخرى وخلق الأمل لكل المتضررين من الكوارث والحروب، بحيث يمكن النهُوض من جديد والمحاولة مرة أخرى. بدون خسارة. الثقة بالنفس.

وتأمل الفنانة أن يلفت الفِيْلم انتباه الكتاب المسرحيين والمخرجين إلَّى ضرورة تقديم رسائل إيجابية فِيْ مجال الأعمال والأمل للمحبطين.

وأشار إلَّى أن دورها فِيْ الفِيْلم مشابه لتأثير بلسم الجراح الذي ينبع من طبيعة الأم السورية المعروفة بالحنان والتضحية، وهُو ما تفعله “شهناز – يارا صبري” مع ابنها “طارق”. لكن الدور المحوري والأهم فِيْ الفِيْلم هُو دور “عصام” للراحل حاتم علي، حيث لعب الدور الأكبر فِيْ إعادة افتتاح مصنع شوكولاتة فِيْ كندا، فِيْما لعبت زوجته “شهناز” دورًا مساندًا. وظيفة. ، مؤكدا أن مساحة الورقة لا تهمه كثيرا، بل جوهرها ومحتواها.

تدور أحداث الفِيْلم حول “طارق” الذي يحلم بدراسة الطب البشري، ويضطر للسفر إلَّى كندا بعد تدمير مصنع الشوكولاتة لوالده فِيْ دمشق، ليتمكن بعد فترة من لم شمل والديه والعيش فِيْه. فكرت عائلة فِيْ كندا الأب “عصام” بإعادة افتتاح مصنع شوكولاتة فِيْ كندا، ليواجه العديد من الصعوبات ثم ينجح فِيْ محاولاته، متحديًا الجميع.

الفِيْلم من بطولة الراحل حاتم علي، ويارا صبري، وأيهم أبو عمار، ونجلاء خمري، ومارك كاماتشو، وميشيل بيرون، وإريك ديفِيْس، ودون فورد، ونجوم عالميين آخرين.