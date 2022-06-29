ياسر العظمة يسخر من صورة تم تداولها له على أنه فلكي عربي

علق الفنان السوري ياسر العظمة، على صورة لنفسه نشرت على الصفحة الرسمية لقناة الجزيرة الوثائقية كصورة لفلكي عربي اسمه “ابن شاطر”، موضحا ساخرا أنها مأخوذة من المسلسل. “والقدس تعود” التي ظهرت فِيْها إلَّى جانب الفنان المصري عبد الله غيث. .

نشر العظمة على صفحته الشخصية على فِيْسبوك صورة من التدوينة الوثائقية لقناة الجزيرة، والتي تضمنت صورته، إلَّى جانب هذا التعليق “عالم فلك عربي فريد من نوعه، ينسب إليه الفضل فِيْ نظرية مركزية الشمس، وعرف بأنه الأكثر شهرة”. معبد فِيْ التاريخ الإسلامي حيث طور وصنع الساعة الشمسية فماذا لا تعرف عَنّْ ابن الشاطر الدمشقي

كَمْا سخر من عدم اليقين بشأن اصل الصورة قائلا “يبدو الشاطر الذي استعار صورتي لكنه لا يعلم انها تنتمي لمسلسل (وعودة القدس) مع الفنان المصري عبد الله. غيث “.

غمرت التعليقات المتابعين الذين عبروا عَنّْ السخرية من نقل الصورة دون التحقق من المصدر، حيث أشار أحدهم إلَّى أن من نشر الصورة قد بحث على جوجل Google عَنّْ أي صورة تاريخية، وعلق قائلاً “يمكنك العثور على صورة وجوجل عليها لشيء تاريخي”. صورة مرتبة، وجدوا هذه الصورة ”. وأكد أحد المتابعين أن العظمة تليق بهذا الوصف، أي عالم الفلك العربي، قائلاً “بارك الله فِيْك يا فناننا العظيم”.

على صعيد آخر، كشف الفنان ياسر العظمة، مؤخرًا، عَنّْ انتهاءه من كتابة مسلسل تلفزيوني جديد، من المقرر أن يخرجه نجله نور، ويتفاوض حاليًا مع مختلف المنتجين لاستكَمْال العمل.

يشار إلَّى أن آخر عمل للفنان ياسر العظمة كان مسلسل “جولوندرينا” الذي شكل عودة للفنان بعد عمله الأخير “مرايا 2013″، وبعد ذلك توقف عَنّْ إصدار أعمال جديدة نتيجة لذلك. من الحرب وسوء الأوضاع فِيْ سوريا، بالإضافة إلَّى انتقاله للعيش خارج سوريا، متنقلاً بين مصر والإمارات. .

شارك العظمة فِيْ مسلسله “سننو” لفنانين سوريين وعرب منهم بشار إسماعيل وعبد فهد وسامية الجزائري وتكلا شمعون وديما الجندي والعمل من تأليف العظمة وإخراج خيري بشارة. وتم تصويره على متن قارب فِيْ الإمارات.