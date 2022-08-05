ياسمينا زيتون تشارك فِيْ مسيرة 4 آب.. وتظهر إلَّى جانب نائب لبناني

شاركت ملكة جمال لبنان 2022 ياسمينة زيتون فِيْ إحياء ذكرى انفجار مرفأ بيروت فِيْ 4 آب 2022، الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصًا وجرح قرابة 7000.

ووثقت ياسمينة مشاركتها عبر منشور على إنستجرام تضمن عدة صور ومقطع فِيْديو لمسيرة مرت فِيْ شوارع بيروت، إلَّى أنقاض المرفأ.

وعلى الصفحات اللبنانية المحلية، انتشرت صورة ياسمينة زيتون مع الممثل اللبناني لقوى التغيير الياس جرادة، وكأنها تحشد الدعم له ولرؤيته.

اللافت أن ياسمين تبنت الملابس الكاجوال، ولم تضع أي مستحضرات تجميل على وجهها، رغم أنها توجت قبل أيام ملكة جمال لبنان.

وقد حظيت مشاركة ياسمينة زيتون فِيْ هذه الذكرى المؤلمة بتفاعل عدد من المتابعين الذين أشادوا بتواضعها وروحها الوطنية، حيث أصرت على أن تكون بجوار أسر الشهداء والجرحى.

وعلق أحد المتابعين قائلاً “أحببت هذا المشهد اليوم … بعد يومين فزنا بتاج ملكة جمال لبنان .. عادة يأتي إليهم بعض الناس كغرور وغرور وخسة، وموضوعات الوطن. تصبح تجارتهم “.

واعتبر آخرون أن مشاركة زيتون فِيْ هذه الذكرى هِيْ شرف أن ترقى إلَّى مستوى آلام الناس وآلام الوطن دون الاعتماد على وضع تاج الملكة، وارتداء ملابس مبهرة.

وأكد البعض أن سلوك ياسمين طبيعي، حيث تعتبر أن لقبها ليس سوى مرحلة استثنائية فِيْ حياتها، وهِيْ بداية وضع أسس لمستقبلها بعد انتهاء ولايتها.

كَمْا أكد بعض المعلقين أن ياسمينة مؤمنة ومدافعة عَنّْ قضية كل اللبنانيين، معتبرينها مثالاً لمواطن صالح وصادق يؤمن ببلدها.

وأشاروا إلَّى أن ما فعلته ياسمينة زيتون هُو سلوك نادر فعلته صاحبة اللقب، وعلقت إحداهن “لم نشهد هذا السلوك لملكة جمال لبنان 2022 مايا رعيدي، رغم أنها كان بإمكانها أن تأخذ هذه المبادرة فِيْ مواجهة المآسي. كان شاهدا للبنان فِيْ عهده.

وبعض من تعرضها لموجة من التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، ياسمينة زيتون أرسلت مؤخرًا رسالة محجبة تسألها ماذا سيحدث لو لم تستسلم