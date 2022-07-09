ياسمين الخطيب عيد الأضحى “كئيب”.. ومرض أمي حرمني طقوسه

أعربت الفنانة الإعلامية والفنانة المصرية ياسمين الخطيب، عَنّْ حزنها الشديد لمرض والدتها الذي تركها طريحة الفراش فِيْ أهم مناسبة لتلتقي العائلات والأسر، مشيرة إلَّى إصابة والدتها بفِيْروس كورونا منذ عدة أيام. .

وأوضحت ياسمين الخطيب، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، أن حالة والدتها الصحية تحسنت كثيرًا، وتابعت “لقد كانت متعبة جدًا جدًا لمدة يومين، وفكرنا فِيْ نقلها إلَّى المستشفى، لكن أساسها بناء على رغبتها، رفض الذهاب إلَّى المستشفى وفضل المتابعة مع طبيب متخصص فِيْ المنزل “.

وبينت أن والدتها تحسنت، لكنها ما زالت معزولة عَنّْها وعَنّْ أختها، مضيفة أنها وأختها تزورها أثناء اتخاذ الإجراءات الاحترازية للسيطرة عليها، مع استمرار وجود ممرضة معها بشكل دائم لحضورها. الاحتياجات.

ووصفت ياسمين الخطيب عيد الأضحى بأنه “حزين” بسبب مرض والدتها وعدم ممارسة الشعائر التي يتبنونها بهذه المناسبة، وعلقت بقولها “لا نعلم أننا نلتقي بسبب مرض والدتها ونحن لم يأكل”. فتاتها وان شاء الله نطمئنها ونعوضها “.

وكتبت ياسمين الخطيب تدوينة على حسابها بموقع فِيْسبوك، أعلنت فِيْه إصابة والدتها بكورونا، حيث كتبت ماما مصابة بكورونا وحالتها سيئة. تذكرها فِيْ صلاتك.

وفِيْ حديث لـ “العرب اليوم”، كشفت الفنانة والإعلامية أنها انفصلت رسمياً عَنّْ زوجها رجل الأعمال رمضان حسني، مرة أخرى بعد 10 أيام من عودته.

وأكدت ياسمين الخطيب أن الانقسام اكتمل رسمياً، وعلقت فقط “كل شئ انقسام وجزء”.