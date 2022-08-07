ياسمين الخطيب مجتمعَنّْا يرى البنت الجميلة “تافهة”.. ولا أبالي بأي هجوم

أعربت الممثلة والإعلامية المصرية ياسمين الخطيب عَنّْ حماسها وسعادتها للمشاركة كعضو لجنة تحكيم فِيْ مسابقات ملكة جمال إيكو تين مصر وملكة جمال مصر الأنيقة اللتين أقيمتا فِيْ القاهرة.

وقالت الخطيب لالعرب اليوم إن تواجدها كعضو فِيْ لجنة التحكيم ليس بالأمر السهل ومسئولية كبيرة، لأن كل المتسابقين جميلين ومعظمهم يمتلكون المعايير المطلوبة لذلك الاختيار والذي كان من بينهم صعبًا.

وأضاف “من وجهة نظري معايير الجمال لا تعتمد فقط على المظهر الخارجي، يجب أن تثق المتسابقة بنفسها، بالإضافة إلَّى حضورها ولباقتها فِيْ حديثها، وأيضاً فِيْ قدرتها على الابتكار والقيام بعمله المميز. بين الجميع”.

وتابع “بشكل عام نرى فِيْ المجتمع أن المرأة الجميلة تافهة أو غبية، ومن خلال المنافسة سنظهر أن الفتاة الجميلة ذكية، وتتمتع بثقة عالية بالنفس، ويمكن أن تصبح واجهة للمجتمع ككل. “”.

وفِيْ حديثها عَنّْ عفويتها فِيْ التعامل مع المتابعين والهجوم الذي تعرضت له بسبب عفويتها، قالت “لا يهمني ما يجري أو ما يُكتب. من أصدقائي وجميع أساتذتي”.

وأوضحت ياسمين أنها فِيْ حالة هدوء وتوقفت عَنّْ المشاركة فِيْ أي عمل فني لأنها حتى الآن تتابع ردود فعل الناس على مشاركتها فِيْ فِيْلم “طلعت حرب 2” ورضا مؤقتا عَنّْ عمل الفنون التشكيلية. ووسائل الإعلام. ، ولا توجد خطط جديدة لها الآن.