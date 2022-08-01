ياسمين جمال تكشف سبب انفصالها عَنّْ معوض إسماعيل بعد زواج 8 أشهر

كشفت الفنانة المصرية ياسمين جمال، عَنّْ ارتباطها بالفنان معوض إسماعيل، بناء على رغبة والدتها، لتكشف أسباب انفصالهما.

وقالت ياسمين خلال لقاء معها فِيْ برنامج “حديث الناس” مع الإعلامية ياسمين عز، إن علاقتها بالفنان المصري معوض إسماعيل استمرت 8 أشهر فقط، وانفصالهما كان بسبب اختلاف طباعهما، إذ لم يكن يعلم. بعضهما البعض. شعر بالكيمياء فِيْ علاقتهما، على الرغم من أنهم كانوا أصدقاء مقربين منذ الطفولة وعملوا معًا.

قالت “كنا أصدقاء مقربين منذ الصغر، وكنا مثل بعض مسلسلات الأطفال، وبعد فترة طويلة التقينا وقررنا الزواج”.

وأضافت “كتبنا كتابنا وافترقنا بعد 8 شهُور لأنه لم يكن هناك توافق وكان حاجة من ربنا”.

نفت ياسمين ما تداولته الصحافة بشأن زواجها من عوض، مشيرة إلَّى أن الموضوع كان خطوبة، وأنها ألفت كتابا.

وأوضحت ياسمين أن والدتها كانت السبب الرئيسي لارتباطهما، حيث أثرت فِيْ قراراتها، مشيرة إلَّى أنها مثل أي أم مصرية تود أن ترى ابنتها تتزوج وتنجب أحفادها، لكنها ساندتها عَنّْدما قررت ذلك. قال لي “أمي هِيْ أكثر من يدعمني ودائمًا ما تشارك فِيْ اختيار عملي. الفن .. كانت سبب زواجي، لكن عَنّْدما قررت الانفصال، دعمتني” .

وعَنّْ مواصفات شريكها الذي تحلم به، أشارت الفنانة إلَّى أنها ترغب فِيْ الزواج من رجل يخاف الله فِيْها ويعاملها معاملة طيبة، مؤكدة أن طريقة حياة شريكها لا تهمها.

وفِيْ سياق آخر كشفت ياسمين أنها رفضت تمثيل دور إيمان العاصي فِيْ مسلسل “حضرة المعظم أبي أبي” إلَّى جانب الفنانة الراحلة نور الشريف. بسبب تعاقده مع أعمال أخرى تزامنا مع تصوير المسرحية، قال “طلبني الأستاذ نور فِيْ مسلسل حضرة المعثم أبي، وكنت أموت من أجله، لكني رفضته، لأنه كان يقيم حفلات فِيْ كندا.، وكنت مستاءًا للغاية وأبكي بشأن القيام بذلك “.

وزعمت أن نور الشريف أخبرها أنها ستصبح النجمة المصرية القادمة، وبعد أن اعتذرت عَنّْ مسلسل “حضرة المعظم أبي أبي”، عاد وطلب منها المشاركة فِيْ مسلسل “ماتخافوش”.