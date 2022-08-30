ياسمين صبري الصلاة تحل مكان تمارين الشاكرات.. ولست مهُووسة بالطاقة

فتحت الفنانة المصرية ياسمين صبري قلبها للجمهُور فِيْ تفاعل نادر معهم وأجابت على أسئلتهم واستفساراتهم عبر حسابها على إنستجرام، إلَّى جانب قضاء وقت ممتع فِيْ جمهُورية النيبال، موثقة بالمشاهد الساحرة لجبال الهِيْمالايا هناك. .

وأكد صبري أن النقد لا يؤثر عليه إلا النقد البناء لشخص ذي مرجعية، مشيرًا إلَّى أنه استفاد كثيرًا من ممارسة اليوجا نفسياً وجسدياً.

وأكدت أنها تؤمن بالطاقة لكنها ليست مهُووسة بها. ترى أن الصلاة بالإحساس والخيال تحل محل تمارين التطهِيْر لمراكز الطاقة (الشاكرات).

وأشارت ياسمين صبري، إلَّى أن الممثل يتأثر أحيانًا بالأدوار التي يؤديها، ردًا على سؤال من أحد المتابعين حول انعكاس تاريخ مسلسل “قصتي”، الذي شاركت فِيْه الفنانة عام 2022، عَنّْ حياته الشخصية. بقوله “قد تتأثر حياة الممثل بالدور الذي قام به، إذا تجسد الممثل مرة أخرى. الدور مكثف وعاش فِيْه بصعوبة سواء أكان إيجابيا أم سلبيا”.

ونفت الممثلة المصرية أي صداقة مع النجوم، مضيفة “كلهم زملائي وأنا أحترمهم جميعًا”.

وياسمين التي انفصلت فِيْ مايو الماضي عَنّْ زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، فكرت فِيْ محاولة إبعاد حياتها الشخصية عَنّْ الجمهُور والإعلام قائلة “هذه حياتي وهِيْ تخصني، فلماذا أبقى علنا

وأوضحت أنها حتى الآن لم تحقق أهدافها فِيْ الحياة، وأنها لطالما حلمت بأن تكون مختلفة، مشيرة إلَّى أنها الوحيدة المسؤولة عَنّْ تنسيق إطلالاتها، وأنه لا يوجد من يساعدها فِيْ هذا. قضيه. .

أكدت ياسمين أنها ستظهر مرة أخرى فِيْ الدراما الرمضانية المقبلة، بعد غيابها عَنّْ التمثيل لمدة عامين.

وإذا أتيحت له فرصة التمثيل فِيْ هُوليوود، أوضح أن لهُوليوود حسابات مختلفة تمامًا، وهناك ينفتح على عكس ما يحدث فِيْ الشرق، ثم يكشف بعد ذلك أنه لم يفعل شيئًا حتى الآن فِيْ مسيرته الفنية. رداً على سؤال حول طموحه.

ومازحت ياسمين صبري، إحدى متابعيها، التي سألتها “عَنّْدما تبلغين هذا العمر ما رأيك فِيْ الحياة”، فردت عليها “هذا العمر !! .. لا، أنا لست 80 سنة. “

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري كانت مسلسل “الفرصة الثانية”، وقد لعبت دور البطولة فِيْ المسلسل إلَّى جانب ياسمين صبري، وأحمد مجدي، ومحمود البزاوي، ونهال عَنّْبر، وإدوارد، وأيتن عامر، وأشرف زكي. محمد أبو داود، هبة مجدي، دياب، إخراج مارك عادل.