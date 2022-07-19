ياسمين صبري برسالة مثيرة للجدل فرصتي فِيْ مرافقته بدأت تتلاشى

تهتم النجمة المصرية ياسمين صبري بتوثيق يومياتها بشكل مستمر، وة حالتها الجسدية والأنشطة التي تشارك فِيْها، وكذلك إيصال رسائل غامضة معينة من خلال التعليقات التي تعلقها على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

ظهرت ياسمين صبري من داخل صالة الألعاب الرياضية، مرتدية ملابس رياضية، وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر صفحتها على Instagram “ادفع نفسك”.

كَمْا شاركت الفنانة ياسمين صبري مع متابعيها مقطعًا من كتاب “قواعد العشق الأربعون” للكاتب التركي إليف شفق.

نص الاقتباس يقول “هل تعلم أنت لا تصلح لتكون تلميذي، أنت خائف. إنه خائف للغاية ويهتم كثيرًا بما يعتقده الآخرون. ولكن هل تعرف لماذا لأنه يريد أن ينال استحسان الآخرين، فلن ينجو من انتقاداتهم على الرغم من بذل قصارى جهده … أدركت أن إمكانية مرافقته كانت تنزلق بعيدًا عَنّْي، فاندفعت إلَّى دفاعي هل تسأل هذا السؤال عَنّْ الهدف الكحول ممنوع منعا باتا فِيْ الإسلام. اعتقدت أنك تختبرني. قال شمس وهذا يعَنّْي خداع الرب. ليس من مسؤوليتنا الحكَمْ على تقوى الآخرين والدفاع عَنّْها “.

وهِيْ أن النجمة ياسمين صبري تصدرت حديث المتابعين لأنها نشرت إطلالتها الأخيرة فِيْ أحد المطاعم أثناء تناول الإفطار، وبجانبها ظهر هاتف محمول فِيْ حالة يرثى لها مع تشققات وعارضة أزياء قديمة، كثير من المتابعين. اعتقدوا أنها تخصها، بل إن بعضهم ربط حالتها فِيْ هذه الفترة بفترة زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

على الصعيد الفني، من المفترض أن تكون ياسمين صبري إلَّى جانب الفنان أحمد عز فِيْ فِيْلم “صقر المحروسة”، وتساءل البعض عما سيحدث لو انسحبت النجمة المصرية من البطولة كَمْا فعل فِيْ مسلسل “الشادر”. . من قبل.

ورد أحمد عز على هذا السؤال خلال مقابلة إعلامية عبر موقع “ET بالعربي” قائلاً “العمل جزء، وإذا اعتذرت ياسمين صبري عَنّْ البطولة لأي سبب من الأسباب، فهذا لا يعَنّْي الانتقاص منها فِيْ شيء، وهِيْ”. يحظى بكل التقدير والاحترام “.