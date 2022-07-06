ياسمين صبري تحسم حَقيْقَة حلاقة شعرها على غرار شيرين.. وتتحدث عَنّْ الحسد

ردت الفنانة المصرية ياسمين صبري على حَقيْقَة حلقها لشعرها، بعد أن نشرت صورة لها ظهرت فِيْها مختلفة عما هُو معروف، مما دفع البعض للاعتقاد بأنها تخلت عَنّْ شعرها ؛ مثل الفنانة شيرين عبد الوهاب.

ونفت صبري حلق شعرها عَنّْدما سألها أحد متابعيها عَنّْ ذلك فقالت “لا، يفترض أن يكون ذلك حكة”.

كَمْا تحدثت ياسمين صبري عَنّْ الحسد، بعد أن سألها أحد المتابعين سؤالاً حول كَيْفَِيْة منع نفسها من الحسد على الآخرين أو النظر إليهم، لأنه لم ينته وقد حان دورك.

تفاجأ بسؤال من أحد المتابعين قال له تخيل رجلك أي قدمك. فأجابت وما النبي

كشف النجم المصري عَنّْ استعداده للانخراط فِيْ الأعمال الفنية فِيْ الفترة المقبلة وأجاب على سؤال أحد متابعيه “هل لديك مسلسل جديد أم حاجة” قالت آوا 2 إن شاء الله.

كَمْا ورد سؤال من أحد متابعيها “هل أنت راضٍ الآن بمتابعي ياسمين صبري عَنّْ عملاء زمان” ردت ياسمين “أنا نفس الروح ولكن مع التطور لا يفترض بنا أن نفضل ما نحن عليه”.

بينما كشفت ياسمين عَنّْ إمكانية أن تصبح طبيبة نفسية إذا لم تكن ممثلة، ردًا على سؤال “لو كنت فنانة ماذا ستكون”

وعلق على سؤال من أحد متابعيه “كَيْفَ تشعر بالأمان والثقة”، ليقول “أوه، سؤال مهم، تقبل ضعفنا، وتقبل أخطائنا، واعمل على تنمية الشخصية”.

فقال له آخر من دعمك فِيْ بداية رحلتك فقالت ياسمين روحي.

أحدثت النجمة ياسمين صبري، خلال الساعات الماضية، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي ؛ لآخر ظهُور لها خاصة أنها ظهرت بقِصَّة شعر شبيهة بتلك الخاصة بشيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب.

تسببت الصورة المنتشرة على نطاق واسع فِيْ اختلاف الآراء حول تسريحة شعر ياسمين. وأكد قطاع كبير من المغردين على تويتر أن زاوية الصورة أظهرت تسريحة شعر “الطفل” على عكس الواقع.

من ناحية أخرى، رأى البعض أن ياسمين صبري قصت شعرها بعد طلاقها من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الشهر الماضي.

وسأل أحد المغردين عَنّْ سبب حلق المرأة لشعرها بعد الطلاق قائلة “ماذا حدث للمرأة، كل واحدة انفصلت عَنّْ زوجها تحلق شعرها”، فِيْما قالت أخرى إنها أصبحت أجمل بعد الطلاق. “ولكن أحلى بنت بعد الطلاق. حلو”.

تشارك ياسمين صبري فِيْ فِيْلم “صقر المحروسة” الذي ينتمي إلَّى الأعمال التاريخية ويتم تصويره حاليا، بطولة الفنان أحمد عز، وتأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.