ياسمين صبري تحير الجمهُور بقِصَّة شعر على طريقة شيرين عبد الوهاب

أثارت النجمة المصرية ياسمين صبري ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهُورها مؤخرًا، خاصة أنها ظهرت بقِصَّة شعر شبيهة بتلك الخاصة بشيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب.

تسببت الصورة التي انتشرت على نطاق واسع فِيْ تباعد الرأي حول تسريحة شعر ياسمين، حيث أكدت شريحة كبيرة من المغردين على تويتر أن زاوية التصوير أظهرت تسريحة شعر “الصبي”، على عكس الواقع.

من ناحية أخرى، رأى البعض أن ياسمين صبري قصت شعرها بعد طلاقها من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الشهر الماضي.

سأل أحد المغردين عَنّْ سبب حلق المرأة لشعرها بعد الطلاق، فقال “ماذا حدث للمرأة، كل من انفصل عَنّْ زوجها يحلق شعرها” وقالت أخرى إنها أصبحت أجمل بعد الطلاق. “لكن أحلى بنت بعد الطلاق. .

ياسمين صبري تشارك فِيْ فِيْلم “صقر المحروسة” الذي ينتمي إلَّى الأعمال التاريخية ويتم تصويره حاليا، بطولة أحمد عز وتأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

كَمْا بدأت صبري التحضير لمسلسل “الزواج سم قاتل” بعد إعلانها عدم مشاركتها فِيْ مسلسل “شادر”. “الزواج سم قاتل” كاسم أولي للمسلسل الذي يتناول مشاكل المرأة وعلاقتها. مع الرجال وجوانب الارتباط والانفصال، وهِيْ من القِصَّة وإخراج ياسمين أحمد كامل.

يشار إلَّى أن ياسمين صبري تغيبت عَنّْ دراما رمضان 2022، حيث كان آخر أعمالها مسلسل “فرصة ثانية” الذي يتناول دراما محمد سيد بشير، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مارك عادل، وإنتاج. شركة سينرجي.

والمسلسل بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عَنّْبر، إدوارد، آيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داود، هبة مجدي، دياب، وإخراج مارك عادل.

لفتت ياسمين صبري الأنظار فِيْ حفل إطلاق كارتييه لمجموعة مجوهرات ثمينة جديدة، أقيمت فِيْ العاصمة الإسبانية مدريد مؤخرًا، بحضور سفراء كارتييه النجمة الهندية ديبيكا بادوكون والممثلة الإنجليزية بابيلا واليس. بالإضافة إلَّى الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك.

اختارت ياسمين فستانًا أحمر طويل مكشوف الكتفِيْن ورجلين يسار منخفضين بقِصَّة تعانق الجسم وخصر منحوت مع طيات صغيرة.