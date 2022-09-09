ياسمين صبري تصر على المنافسة فِيْ رمضان بالفتاة الشعبية

وقعت الفنانة ياسمين صبري على بطولة مسلسل جديد، لتشارك فِيْ السباق الرمضاني لعام 2023.

علمت “العرب اليوم” أن المسلسل يحمل عَنّْوان “الجواز سم قاتل” من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ولا تزال تدريبات “الطاولة” جارية لتحديد ملامح العمل والشكل النهائي للعمل. .

وبحسب مصادر من وراء كواليس العمل، اقترحت بطلة المسلسل ياسمين صبري أن تكون مؤلفة العمل شخصية شعبية تسعى لأن تصبح سيدة أعمال فِيْ المستقبل.

لكن حتى الآن لم يتم الانتهاء من العمل، خاصة أنه تم اقتراح 15 حلقة فقط، لكن أحداثه قد تجعله عملاً رمضانيًا كاملاً من 30 حلقة.

ومن المفترض أن تستمر المخرجة ياسمين أحمد كامل خلال الفترة المقبلة فِيْ ترشيح وتوظيف باقي الأبطال المشاركين للإعلان عَنّْ المَوعِد النهائي لبدء التصوير.

من ناحية أخرى، حققت ياسمين أحمد كامل مؤخرًا نجاحًا كبيرًا من خلال تقديم قِصَّة “حلم حياتي” من مسلسل “ماعدني”، وقِصَّة “لا ضمان”، والتي تفاعل معها عدد كبير من الجماهِيْر، وهُو حاليًا. التحضير لأكثر من مشروع من المفترض الإعلان عَنّْها فِيْ الأيام المقبلة.

من جانبها، اعتذرت ياسمين صبري مؤخرًا عَنّْ تمثيلها فِيْ مسلسل “شادر” المكون من 15 حلقة للمخرج سامح عبد العزيز.

ياسمين صبري تغيبت عَنّْ موسم دراما رمضان 2022، وكان آخر أعمالها مسلسل “الفرصة الثانية” وهُو معالجة درامية لمحمد سيد بشير، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مارك عادل، ومن إنتاج شركة سينرجي وبطولة. أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عَنّْبر، وعمر الشناوي.