ياسمين صبري تعلن وفاة جدتها.. هل هِيْ والدة والدها

أعلنت الفنانة المصرية ياسمين صبري، خبر وفاة جدتها، فِيْ تدوينة قصيرة نشرتها على حسابها بموقع تويتر، الليلة الماضية.

طلبت ياسمين صبري من متابعيها الدعاء لجدتها وكتبت فِيْ تغريدة لها “إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت جدتي. أسألكَمْ الدعاء”.

ولم تكشف ياسمين عَنّْ تفاصيل عَنّْ جدتها المتوفاة، لكن البعض أشار إلَّى أن جدتها المعَنّْية هِيْ نورز هانم بنداري، والدة والدها أشرف صبري، لكن الأخير لم ينشر بعد إعلان حداد لوالدته عبر حسابه الخاص. فِيْ الفِيْسبوك. .

يشار إلَّى أن نورز هانم بنداري، عاصر باشاوات وهُوانيم من الجيل السابق، امرأة أرستقراطية عاشت مقابل أحد أشهر المسارح فِيْ منطقة الشاطبي بمحافظة الإسكندرية.

ارتبطت نورز هانم وزوجها اللواء البحري مدحت صبري بعلاقة قوية بصوت عميد المسرح العربي يوسف وهبي، حيث كانا من الجيران فِيْ منطقة الشاطبي، وزار بعض الفنانين شخصياً نورز هانم فِيْ منزله. ومنها مع المخرج الراحل صلاح السقا والد الفنان أحمد السقا.

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لنورز هانم حفِيْدة مصطفى باشا صبحي، لكن لم يؤكد أي مصدر أنها الجدة المتوفاة.

منذ نحو عام خُطفت جدة ياسمين بالموت من جانب والدتها كريمة السيد سليمان، واستدعتها الفنانة حينها فِيْ تغريدة “جدتي كريمة وأمي الثانية التي ربتي ماتتا. اليوم.

لطالما تحدثت ياسمين عَنّْ علاقتها القوية مع جدتها من جهة والدتها، التي أشرفت على تربيتها بعد انفصال والديها، حيث كانت تعيش فِيْ المنزل، وأشارت إلَّى أنها كانت حازمة للغاية وثابتة فِيْ تربيتها، وكانت هِيْ من شكلها. أن تكون شخصية منضبطة وهادئة، وتحترمها وتخافها فِيْ نفس الوقت.

وكان ذلك أثناء لقائها بها فِيْ الأبطال، حيث قالت ياسمين “جدتي وجدي رباني، وجدتي كانت فِيْ السادسة من عمرها، وأمي كانت بطلة فِيْ السباحة، وتركوني أتدرب وألعب السباحة منذ أن كنت 4 سنوات “

على صعيد آخر أفادت الأنباء أن ياسمين صبري اعتذرت عَنّْ مشاركتها فِيْ المسلسل التاريخي “صقر المحروسة” مع الفنان أحمد عز.

وفِيْ اعتذاره قال عز ربنا يوحدنا بلطف وإن كان لديه مشاريع أخرى.

ويعتبر مسلسل “صقر المحروسة” عملا تاريخيا من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء، ومن المقرر أن يبدأ تصوير عز وياسمين خلال شهر تموز المقبل.