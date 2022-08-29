ياسمين صبري توثق أجواء رحلتها إلَّى نيبال.. وترصد مشاهد خلابة لجبالها الشاهقة

تقضي الفنانة المصرية ياسمين صبري هذه الأيام فترة من التعافِيْ والاسترخاء فِيْ نيبال الواقعة فِيْ جبال الهِيْمالايا، حيث أصبحت مسافرة متكررة فِيْ الآونة الأخيرة، خاصة بعد انفصالها عَنّْ رجل الأعمال السابق أحمد أبو هشيمة.

ياسمين صبري نشرت صورًا جديدة ومقطع فِيْديو للمكان الذي تتواجد فِيْه حاليًا، استعرضت فِيْه الجبال والمكان السحري الذي تقضي فِيْه عطلاتها، أثناء طيرانها بطائرة مروحية.

فِيْ مجموعة الصور التي شاركتها عبر حسابها على Instagram، تركت ياسمين قلبًا أصفر دون مزيد من التعليقات.

وظهرت الفنانة المصرية فِيْ الصور بإطلالة رياضية، مرتدية سترة زيتية بأكَمْام طويلة، وتبنت تسريحة شعر فضفاضة، تاركة وجهها بمكياج خفِيْف للغاية، بينما تستمتع بجمال منظر الجبال المغطاة بالثلوج. . الأشجار من فوق.

وتفاعل متابعيها بشكل كبير مع الصور، حيث تغازل بعضهم بجمال الفنانة ياسمين صبري، فِيْما علق آخرون على جمال المناظر الطبيعية الخلابة، متمنين لها المتعة.

نشرت ياسمين مؤخرًا مقطع فِيْديو لإحدى إجازاتها وهِيْ تمشي على طول ممر خشبي على الشاطئ وتستعرض جمال الطبيعة من حولها.

على الصعيد الفني، أعلنت مصادر صحفِيْة أن ياسمين صبري تعاقدت بالفعل على مسلسل جديد ستخوض فِيْه السباق الرمضاني المقبل.

وكانت ياسمين قد أعلنت اعتذارها عَنّْ بطولة مسلسل “شادر”، مؤكدة أنه لا يناسبها، فِيْما أكد المخرج سامح عبد العزيز أن ياسمين لم تعتذر، لكن شركة إنتاج المسرحية استبعدتها من المسلسل لعدم ملاءمتها. . للورقة

يشار إلَّى أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري كان مسلسل “فرصة ثانية” الذي عرض فِيْ دراما رمضان قبل ثلاث سنوات، وقد لعبت دور البطولة فِيْ المسلسل مع ياسمين صبري وأحمد مجدي ومحمود البزاوي. نهال عَنّْبر، إدوارد، آيتن عامر، أشرف زكي. محمد أبو داود، هبة مجدي، دياب، إخراج مارك عادل.

تدور أحداث المسلسل حول خطوبة ملك (ياسمين صبري) على زياد (أحمد مجدي) بعد أكثر من 4 سنوات فِيْ محاولة لكسب قلبها، والتي صدمت بسببها ملك بخيانة حبيبها بعد شهر من زواجهما. أن يفصلوا ويفصلوا عَنّْ أنفسهم دون تفكير.