ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة.. الفنانة تخرج عَنّْ صمتها تجاه الشائعات

ستظهر الفنانة المصرية ياسمين صبري فِيْ مقابلة مع الإعلامية، ستكون الأولى منذ انفصالها عَنّْ زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، فِيْ مايو الماضي، للحديث عَنّْ تفاصيل كثيرة تتعلق بحياتها.

ومن المقرر أن يتحدث صبري خلال الحلقة التي ستذاع مساء الاثنين الماضي، مع الفنانة إسعاد يونس، عَنّْ الإشاعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية، حيث قال خلال برومو الحلقة “أنا دائما أفضل مادة بالشائعات. “.

وتتعلق الشائعات التي تعرضت لها ياسمين صبري مؤخرًا بالحديث عَنّْ عودتها لزوجها أبو هشيمة فِيْ أكثر من مناسبة، أو زواجها من شخص خارج الوسط الفني، ولماذا كان الجمهُور يشاهدها وينشر شائعات عَنّْها. هِيْ بين الجين والآخر.

هذا هُو الظهُور الثالث للممثلة المصرية فِيْ برنامج “صاحبة السعادة” مع إسعاد يونس، حيث كانت ضيفة لأول مرة عام 2017، والمرة الثانية عام 2022، حيث كان برنامج “صاحبة السعادة” المفضل لدى ياسمين. .

آخر الشائعات ضد ياسمين صبري

وكانت آخر الشائعات التي تعرضت لها الفنانة المصرية قبل أيام، عَنّْدما انتشر خبر خطوبتها لشاب خارج الوسط الفني.

وزعمت النبأ أيضا أن صديقها الجديد أهدى ياسمين صبري هدية بقيمة ربع مليون جنيه، أي ما يعادل حوالي 13 ألف دولار.

لكن مصادر مقربة من الفنانة المصرية نفت هذه الأنباء بالتفصيل، مؤكدة فِيْ تصريحات صحفِيْة أن مثل هذه الأمور ليست سرية، وأن الزواج هُو الشيء الوحيد الذي يتم الإعلان عَنّْه.

عمل ياسمين صبري

تم التعاقد مع ياسمين صبري لتمثيل مسلسل جديد من 15 جزء، والذي سيعرض لأول مرة فِيْ شهر رمضان المقبل، وقرر الفنان سيناريو من تأليف محمد رجاء، وتم اختيار المخرج خالد مرعي لتولي العمل الجاري. قيد الإعداد حاليًا. .

آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل “فرصة ثانية” الذي عُرض فِيْ شهر رمضان 2022، بالاشتراك مع أحمد مجدي، هبة مجدي، آيتن عامر، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، سارة الشامي، محمد. أبو داود، نهال عَنّْبر، أشرف زكي، عمر الشناوي، هبة عبد الغني، عصام السقا، أحمد الشامي، ابتهال السريتي، غفران محمد، هدى الأتربي، كريم عبد الخالق، والدراما. محمد سيد بشير تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مارك عادل وإنتاج شركة سينرجي كومباني.